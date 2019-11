Läskiga bilderna – rookien ut på bår efter otäck smäll

Det utspelade sig läskiga scener i nattens NHL-match mellan Ottawa Senators och Boston Bruins.

Scott Sabourin kolliderade med David Backes och föll handlöst ner på isen och slog i huvudet i isen. Efter ett elva minuter långt avbrott kunde Sabourin lämna isen på bår.

– Jag var rädd. Det var väldigt svårt att se när det är en kille som man bryr sig väldigt mycket om, sade Ottawas Mark Borowiecki om situationen efter matchen.



Scott Sabourin är 27 år gammal och gör precis sin första NHL-säsong efter att ha kämpat nere i farmarligan under drygt sex års tid.

I nattens match mellan hans Ottawa och Boston utspelade sig dock otäcka scener när Sabourin tvingades lämna isen på bår.

Bara tre minuter in i mötet åkte 27-åringen in för att tackla David Backes men deras huvuden slår ihop under kollisionen och Sabourin ser ut att tappa medvetandet direkt vid smällen. Han faller sedan handlöst ner och slår huvudet i isen, kraftigt.

"VAR VÄLDIGT KÄNSLOMÄSSIGT"

Spelet blåses snabbt av då Ottawa-forwarden ligger helt orörlig på isen och medicinsk personal springer snabbt in på rinken.

Sabourin fick vård i över tio minuter på isen och under den här tiden var hela TD Garden i chock. Det var helt knäpptyst och både spelare och fans såg märkbart omskakade ut.

– Det var väldigt känslomässigt för oss alla, säger Ottawa-backen Mark Borowiecki till nhl.com efter matchen:

– Det här är nog en av de första gångerna som jag själv hat börjat få tårar i ögonen. Jag älskar den killen, det gör vi alla här i Ottawa. Han är sätter alltid laget först och bryr sig väldigt mycket om personerna runt omkring sig. Vi var väldigt skakade av att se just honom ligga ner så.

– Jag var rädd. Det var väldigt svårt att se när det är en kille som man bryr sig väldigt mycket om, sade Borowiecki.



Spelare från båda lagen samlade sig runt den skadade Sabourin och efter ett långt avbrott kunde 27-åringen lämna isen på bår och såg ut att ge tummen upp samtidigt som han rullades av planen. Samtidigt som detta skedde gick David Backes ut i omklädningsrummet med tårar i ögonen och återvände inte till matchen.

VAR VID MEDVETANDE PÅ SJUKHUS

Efter matchen kom Ottawas tränare, D.J. Smith med en uppdatering från hur läger vad med Sabourin.

– Du vill aldrig se någon, oavsett lag, ligga ner helt orörlig på isen som han gjorde. Våra spelar var helt klart väldigt känslosamma, vilket även Boston-spelarna var. Det är en väldigt olycklig situation, säger han och fortsätter:

– Han är vid medvetande och talar men blir kvar på sjukhus här i Boston över natten för observation, sade Smith.

Efter denna läskiga incident fanns det dock fortfarande 57 minuter kvar att spela av matchen.

Där var Boston det starkare laget och vann med 5-2 efter bland annat tre poäng från den tjeckiske storstjärnan David Pastrnak.

Boston Bruins – Ottawa Senators 5–2 (1-1,1-1,3-0)

Boston: David Pastrnak (13), Patrice Bergeron (6), Danton Heinen (3), Brad Marchand (8), Jake DeBrusk (2).

Ottawa: Anthony Duclair (5), Connor Brown (2).