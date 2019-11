Svensktalangen sköt första AHL-målet i natt

Det kom lite som en chock för många att Simon Holmström tog en plats i AHL den här säsongen efter att egentligen knappt spelat seniorhockey alls under sin karriär.

Nu har Tranås-killen presenterat sig på riktigt borta i Nordamerika.

I sin elfte AHL-match klev Holmström fram i powerplay under nattens match för sitt Bridgeport Sound Tigers. Han smög fram från blålinjen och fick en passning på bladet. Därifrån fintade han bort sin försvarare och pricksköt in sitt första mål på nordamerikansk is i karriären. Svenske lagkamraten Sebastian Aho noterades för en assist på Holmströms mål.

Efteråt pratade han om sin första fullträff. Dessvärre för hans del så förlorade laget matchen med 3-2.

– Det var en riktigt skön känsla, jag fick en bra passning och då var det bara att skjuta. Vi borde dock vinna matcher och har fortfarande en del att jobba på men det känns som att vi är på rätt väg, säger han till klubbens Twitter-sida efter matchen.

Var detta det första av många mål i Nordamerika för 18-åringen?

***



Torontos AHL-svenskar fortsätter att ha stor show för Marlies. I natt låg svenskarna bakom flera av lagets mål. Rasmus Sandin satte en fullträff själv samt passade fram till ett mål, Timothy Liljegren stod för två assist medan Pontus Åberg blev målskytt och Pierre Engvall stod för passningspoäng.

Det sista skrattet skulle dock gå till svenskarna i motståndarlaget Laval Rockets. Gustav Olofsson passade fram till två mål bland annat till landsmannen Lukas Vejdemo som satte ett mål i den tredje perioden. Vejdmo noterades även för en assist samt blev utnämnd till en av matchens tre stjärnor när Laval vann efter straffar.

***



Simon Holmström var inte den enda svensken som sköt sitt första mål i Nordamerika under natten. Även den tidigare Djurgårdsforwarden Jonathan Davidsson fick skjuta in sin första balja i AHL-karriären.

Davidsson satte det andra målet i matchen för sitt Belleville Senators i den första perioden och har nu gjort tre pinnar på de åtta första matcherna. Det var dock en annan svensk som utnämndes till matchens lirare. Den förre JVM-keepern Filip Gustavsson stoppade 33 av 37 skott samt alla straffar och såg därmed till att Senators knep segern mot Hartford Wolf Pack.

***



Lucas Elvenes fortsätter att vara AHL:s hetaste spelare. Tidigare i veckan kom beskedet att han prisades som ligans bästa rookie under oktober månad men den 20-årige svensken har inte slagit av på takten för det.

I nattens match stod Elvenes för en assist, sin tolfte den här säsongen, och går därmed upp i ensam ledning i AHL:s poängliga. Ingen annan spelare kan mäta sig med hans 16 pinnar på de första elva matcherna. Den tidigare Rögleforwarden har nu gjort poäng i nio raka matcher. Hans Chicago Wolves förlorade dock matchen med 5-2.

***



På tal om Chicago så var deras AHL-lag också i farten under natten och tre av lagets svenskar stod för poäng för sitt Rockford IceHogs. Den tidigare Brynäsbacken Lucas Carlsson sköt sitt första mål för säsongen samt stod för en passningspoäng. Även Jacob Nilsson och Philip Holm noterades för varsin assist i matchen medan Tim Söderlund och Anton Wedin lämnade isen poänglösa.

***



I New Jersey Devils farmarlag spelar Fabian Zetterlund, förra året i Färjestad, och i natt satte han sin andra kasse för säsongen. Den tidigare JVM-forwarden har därmed stått för två fullträffar på sina sex första matcher i AHL.

***



Rochester Americans hade en rolig kväll när de vann med 6-0 mot Utica Comets och lagets två svenskar var inblandade i målfesten. Rasmus Asplund stod fortfarande mållös efter tio spelade matcher men nu kom den första fullträffen för forwarden som är mer känd som en skicklig playmaker.

Lawrence Pilut har gjort det bra ifrån sig efter återkomsten från sin jobbiga axelskada. I natt kom ännu en assist från Piluts klubba och 23-åringen har nu stått för sex pinnar på sina åtta matcher hittills.

***



I matchen mellan Texas Stars och San Antonio Rampage var det en svensk som inledde målskyttet. John Nyberg sköt säsongens första mål för Stars efter bara tre spelade minuter och den tidigare Frölunda-backen har nu tangerat sin målskörd från förra året. Efter det hade Nyberg och hans Texas ingen rolig match dock.

San Antonio vände på steken och vann med hela 8-2. Andreas Borgman är ny i klubben efter att ha trejdats dit från Torontos organisation och under natten kom den första poängen i Rampage-tröjan för den tidigare HV-backen.

***



Någon annan som också stod för säsongens första poäng i natt är Johan Södergran. Efter att ha lämnat isen utan poäng i sina sju första matcher i AHL kom den första poängen i matchen mot Bakersfield Condors. Han passade fram till Ontario Reigns enda mål i matchen när laget förlorade med 4-1.

***



Isac Lundeström har hoppat lite upp och ner mellan NHL och AHL den här säsongen men gjorde i natt sin sjätte match nere i farmarligan. Då blev han målskytt för andra matchen i rad och står nu på tre poäng den här säsongen, att jämföra med hans två pinnar på 15 AHL-matcher i fjol.