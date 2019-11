Tråkiga beskedet: Svenske stjärnan långtidsskadad

Patric Hörnqvist har fått en stark start på de nya säsongen. Nu kommer dock Pittsburgh Penguins med mindre glada nyheter. Den 32-årige svensken är uppsatt på skadelistan och förväntas vara borta från spel under en längre tid.

Patric Hörnqvist har varit väldigt skadedrabbad under sin karriär. Av sina elva säsonger i NHL har han bara spelat en hel säsong, alla 82 matcher, en enda gång. Han hade förmodligen hoppats att få göra sin andra kompletta säsong i år.

Så blir det dessvärre inte.

Under lördagens match mot Edmonton Oilers lämnade Hörnqvist isen i den tredje perioden och återvände inte till matchen.

Nu kommer ett tråkigt besked för 32-åringen själv och för alla med Penguins-sympatier. Svensken har placerats på skadelistan och kommer att vara borta från spel under en "längre tid" enligt klubben efter att ha ådragit sig en underkroppsskada.

Hörnqvist hade fått en riktigt bra start på den nya säsongen och stått för tio poäng (5+5) på de 14 första matcherna, vilket gör att han har haft ett poängsnitt på 0,7 per match. Detta är en av de högsta noteringarna i hans karriär.

Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren spelade VM för Sverige i våras och var en av Tre Kronors bästa spelare då han vann landslagets interna skytteliga med sju fullträffar på åtta matcher.

Patric Hornqvist has been placed on injured reserve. He will be out longer-term with a lower-body injury. pic.twitter.com/9BEoiTRXHy