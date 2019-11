Bara två allsvenska matcher den här veckan – men Joakim Englund hittar några riktiga godbitar att se fram emot.

Hockeyallsvenskan går nu in i ett litet miniuppehåll där vi endast har två matcher den här veckan. Det är dock inte vilka matcher som helst vi bjuds på utan två högoktaniga fajter som utkämpas under veckoslutet.

Tabellfemman Västerås tar emot trean Bik Karlskoga på en tidig starttid på lördag. När den matchen är slut är det bara att invänta kvällens stora behållning då seriens två bästa lag gör upp när Modo tar emot Björklöven.

När lagen möttes i omgång två drog Björklöven det längsta strået genom att vinna på övertid inför en fullsatt A3-arena (5 400 åskådare). Även i Ö-vik kommer besökarna mötas av ”lapp på luckan” då Modo under söndagskvällen rapporterade via sina sociala kanaler att det endast återstod 170 ståplatsbiljetter till försäljning i Fjällräven Center som rymmer 7 600 åskådare.

Björklöven leder serien just nu efter att ha spelat stabilt hela säsongen, medan Modo började något skakigt för att sedan växla upp rejält och står noterat för nio raka segrar inför mötet med Kenttäs pojkar. Det är ett högintressant derby som det kommer slå gnistor om där, förutom äran, även serieledningen ligger i potten.

Det är väl knappast fel att påstå att det är lagen från norr som just nu drar det allsvenska loket. Det känns det som det var länge sedan det fanns en så stor entusiasm och framtidstro kring respektive klubb som det gör för tillfället i Umeå och Ö-vik. Efter lördagens match kommer Modo dessutom att klättra upp på andra plats i publikligan bakom just Björklöven. Precis där bakom, både i tabellen och i publikligan, ligger Timrå och skvalpar efter några onödiga poängtapp på sistone. Men det går knappast att blunda för att det är seriens nordligaste lag som just nu bär ligan på sina axlar.

Är det den hockeyallsvenska finalen vi får en försmak av på lördag?

VIKTIGT MED TYDLIGHET

Så sent som i mitten av förra veckan skrev jag en text om AIK:s hierarkiproblem på ledarsidan som ni kan läsa här . Det tog fyra dagar för gnagarna att agera då man nu plockar upp Emil Alengård från det egna juniorlaget. Samtidigt som Emil plockas in som assisterande tränare tar sportchefen Gozzi klivet ut ur båset för att enbart fokusera på sin sportchefsroll. Inte nog med den lilla rockaden, man rekryterar dessutom idrottspsykologen Pär Pettersson som ska hjälpa laget i jakten på framgångar.

Som jag skrev i texten jag länkat till ovan tror jag det är enormt viktigt med tydlighet på ledarpositionerna. Det har inte funnits tidigare. Men med Emils intåg samtidigt som Gozzi tar ett kliv tillbaka tror jag klubben är på rätt spår, även om det kommer ta tid att hitta ett vägvinnande och stabilt spel igen.

Med endast fyra segrar på 16 matcher är uppförsbacken gällande självförtroende och ett stabilt och tillförlitligt spel både lång och brant. Det är ingenting man vänder över en natt trots tydligare rollfördelning och hjälp av mental coach. Men jag tycker att klubben gjort kloka åtgärder där den nya konstellationen får en vecka på sig att börja skapa lite trygghet i gruppen innan nästa match.

AIK har inte truppen för att klättra i tabellen likt fjolårets Leksand, men ge det bara lite tid så är jag övertygad om att stockholmsklubben långsamt kommer kravla sig uppåt.