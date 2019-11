Här gör Boqvist sitt första NHL-mål: "Är en dröm"

– Han har så mycket potential, säger Patrick Kane.

Han hade chansen att bli hjälte redan i debuten men då missade han en gyllene målchans. I stället tog Adam Boqvist revansch i natt. I karriärens blott andra NHL-match slog den svenske junioren till och sköt sitt första mål i världens bästa hockeyliga.

Målet var ett typiskt Adam Boqvist-mål. Han pricksköt in pucken med ett välplacerat dragskott, som vi set honom skjuta i framför allt juniorserierna i både Sverige och Kanada. Efter fullträffen var svensken förstås lyrisk.

– Det är en dröm. Du har alltid velat spela i NHL, och att göra mål där, konstaterar Boqvist och fortsätter:

– Jag såg faktiskt inte var pucken gick in.

Han hyllades också av Chicagos superstjärna Patrick Kane, som var den som avgjorde matchen till Chicagos fördel i förlängningen.

– Han har ett så bra skott, så det var troligare att den gick in än tvärtom. Han har mycket uppsida, mycket potential, så det här var en bra start för honom, sade matchvinnaren om Adam Boqvist.

Så sent som i onsdags sköt han sitt första mål i farmarligan och nu kom alltså fullträffen även i NHL för 2018 års draftåtta. Alexander Nylander fick med sig en assistpoäng på svenskens mål. Även Alex DeBrincat blev målskytt för Chicagos del. Robin Lehner storspelade i kassen och gjorde 36 räddningar på 38 skott. Lehner tog sin 100:e NHL-seger.

Erik Gudbranson och Nick Ritchie var de enda som lyckades överlista den formstarke svenske målvakten.

First of many in Adam Boqvist's (@BoqvistAdam) career. Welcome to the Show!



NHL x @MGMResortsIntl pic.twitter.com/Jgkz874THM