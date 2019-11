Målvaktssvensken höll första nollan i Nordamerika

Den tidigare Brynäs- och HV-målvakten Felix Sandström skickades för någon månad sedan ned till ECHL för att matcha igång under sin debutsäsong i Nordamerika. Efter en något trög start kanske det lossnat för 22-åringen nu.

I natt stoppade han nämligen 27 skott och höll sin första nolla för Reading Royals. Den Philadelphiadraftade burväktaren blev stor hjälte inför hemmapubliken.

– Det känns grymt, speciellt att jag fick göra det framför fansen. Vi gjorde ett bra jobb hela matchen, säger målvakten till Readings twitterkonto.

Sandström har vunnit tre av sex matcher, stoppat 87,1 procent av skotten och släppt in 3,92 mål per match under säsongsupptakten.