Omark skriver KHL-historia – förste svensk att nå milstolpen

Sedan KHL startade har ingen annan svensk varit lika framgångsrik i ligan som Linus Omark. Nu blev stjärnan den första svensken någonsin att skjuta 100 mål i ligan.

– 100 mål är ju bättre än 99 i alla fall, sade Omark själv om milstolpen.



Linus Omark är den bästa svensken i KHL:s historia. Han är den svensk som stått för klart flest poäng sedan ligan startade. Hans 323 poäng på 366 matcher kan ingen annan mäta sig med, närmast är Tony Mårtensson som stod 239 pinnar på 315 matcher under sin tid i Ryssland.

Nu får Omark ännu ett kvitto på att han är bäst bland sina landsmän i KHL.

Under söndagen sköt han sitt 100:e grundserie mål i ligan och blir därmed den första svensken någonsin att lyckas med den bedriften. Närmast bakom Omark är André Petersson som står på 96 mål.

I en galen match som slutade 9-1 till hans Ufa Salavat stod 32-åringen för tre poäng varav ett mål när han stötte in pucken från nära håll bakom sin landsman Jhonas Enroth, ett mål som betydde 5-0 i matchen. Enroth hade ingen rolig dock på jobbet och byttes ut i den andra perioden vid ställningen 6-0 efter att ha släppt sex puckar förbi sig på 26 skott.

Efter matchen tog Linus Omark dock milstolpen med ro.

– Jag hade sett det någonstans men det var verkligen ingenting som jag har tänkt på förrän intervjun i pausen efter målet. 100 mål är ju bättre än 99 i alla fall, säger Omark med ett leende i ett klipp på Ufas hemsida.

Omark har stått för en väldigt stark säsongsinledning och leder den svenska poängligan med 24 poäng på lika många matcher. Detta gör även att ligger tvåa i KHL:s totala poängliga.

Линус Умарк забросил свою 100-ю шайбу в регулярках @khl



Поздравляем нашего волшебника с этим достижением и желаем дальнейшей результативной игры ⚡



100 goals for @Limpanomark in regular seasons of @khl franchise 🇸🇪 Keep goin' our magician 😎 pic.twitter.com/UVrQfuKIiP