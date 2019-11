Svenske talangen fortsätter dominera i AHL

Lucas Elvenes fortsätter gå som tåget för Chicago Wolves. I natt gjorde han ett mål och en assist när laget föll med 7-4 mot Rockford IceHogs. Elvenes sköt säsongens femte mål och gjorde sin 18:e poäng på bara 14 matcher.

Svensken har gjort poäng i elva av tolv matcher under säsongen och har just nu en poängsvit på tio matcher. Hans 18 poäng räcker till en delad ledning i hela AHL:s poängliga så här långt.

I motståndarna Rockford var en hel del svenskar med och bidrog till segern. Jacob Nilsson gjorde sitt andra mål för säsongen, Anton Wedin stod för tre passningspoäng medan Philip Holm och Lucas Carlsson bidrog med en varsin assist.

