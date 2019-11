"Vet att jag har mycket mer att ge"

Han värvades till HV71 som en stjärna på blålinjen. Hittills har det dock inte gått exakt som planerat för Emil Johansson som är besviken över sin offensiv. Den tidigare landslagsbacken menar att han har fått en väldigt defensiv roll i laget.

– Jag kommer förhoppningsvis kunna få några fler lägen till offensivt spel också och bevisa att jag kan bidra på det sättet också, säger 23-åringen till hockeysverige.se.



Emil Johansson värvades verkligen inte till HV71 för att vara en av lagets bästa poängplockare. Efter de första elva matcherna stod den 23-årige backen fortfarande utan poäng, trots att han är en av spelarna med istid i Jönköpingslaget.

För hockeysverige.se berättar han nu om sin säsongsinledning i SHL.

– Det finns bitar som jag tycker att jag gör riktigt bra. Samtidigt tycker jag att jag har mer att ge offensivt, mycket mer. Jag jobbar hårt här varje dag för att få det att lossna. Det känns som att det går åt rätt håll och att det blir bättre. Jag försöker ta det dag för dag här och bara kolla mot nästa match, inte titta för långt fram eller på det som har varit.

"VET VAD JAG HAR ATT FÖRBÄTTRA"

De senaste fyra matcherna har det kommit två assist från Johanssons klubba som nu alltså står på två insamlade poäng efter 15 spelade matcher.

– Jag försöker ta kliv framåt hela tiden och jag tycker att det börjar bli bättre. Det är ju samtidigt väldigt positivt att känna att man har mycket mer att ge när man även känner sig mer trygg i sitt spel.

Johansson har aldrig varit en back som öser in poäng eller ligger i toppen av någon poängliga, förutom 2016/17 när hans 17 poäng på 49 matcher var näst bäst bland Djurgårdens backar. Den här säsongen har AHL-värvningen gjort väldigt mycket gott i det tysta men tyvärr blivit lite osynlig i HV:s backuppsättning.

Är det just offensiven som du känner är problemet för dig just nu?

– Ja, det är det. Jag har spelat stabilt defensivt tycker jag och flyttar pucken på ett bra sätt. Det jag vet att jag behöver förbättra är att vara mer noggrann så att passningarna sitter på bladet och skapa tid för medspelarna. Jag behöver även jobba på hur jag tar in pucken i offensiv zon och börja skjuta mer.

Emil Johansson känner att han inte får utrymme att visa upp sitt offensiva spel.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Det kan dock finnas en enkel förklaring till varför.

Under sina dryga två år i AHL fick Emil Johansson en väldigt defensiv roll, vilket är något som sitter i även nu efter återkomsten till SHL. Han är den spelare i HV71 med fjärde mest istid per match men en stor del av dessa minuter spenderas i egen zon. 23-åringen får i princip aldrig spela i powerplay men är en av spelarna i HV med mest tid i boxplay.

"KÄNNER ATT JAG HAR FÅTT EN VÄLDIGT DEFENSIV ROLL"

Detta gör att Johansson känner att han inte får utrymme att visa upp sina offensiva färdigheter.

– Jag känner att det defensiva fortfarande sitter kvar från AHL. Jag har ju spelat i den här ligan tidigare och vet vad det är som krävs för att man ska vara framgångsrik framåt. Jag vet vad jag behöver göra och tänka på. Jag fick en defensiv roll borta i Nordamerika och jag känner att jag har fått det här också. Jag kommer förhoppningsvis kunna få några fler lägen till offensivt spel också och bevisa att jag kan bidra på det sättet också.

När han spelade i Sverige senast fick han chansen att spela i Tre Kronor och var en klippa i både HV71 och sedan Djurgården. Nu erkänner han att han inte har presterat på samma nivå den här säsongen som han gjorde när han var landslagsman.

– Den största skillnaden är väl att jag var yngre då, säger han med ett skratt.

– Jag tycker att jag är stabilare nu men det kan ju bero på att jag har fått spela i en defensiv roll mycket sedan dess. Egentligen så har jag en bättre grund att stå på nu än då. Jag behöver bara hitta avvägningarna när jag går framåt i banan och förbättras därefter.

Emil Johansson gjorde 13 landskamper med Tre Kronor innan utflykten till AHL.Foto: Erik Simander/Bildbyrån



Nu är det landslagsuppehåll och efter storsegern mot Oskarshamn (7-1) kommer HV71 att gå in i det med en skön känsla. Det blir även ett bra tillfälle för Johansson att fokusera på flera detaljer i sitt spel.

– Det är riktigt skönt nu. Nu slipper man gå omkring och vara deprimerad under tiden det inte är spel, eller ja deppig och deppig. Nu kan vi slipa på detaljer och gå med en bra känsla under ledigheten.

– Det gäller att jobba hårt hela tiden och plocka fram de bitarna som jag behöver fokusera på. Nu ska jag utmana mig själv, köra extra på träningspassen och nöta skott och skjuta mer.

SÄKER PÅ ATT DET KOMMER LOSSNA

Han tvivlar dock inte på att spelet kommer att stämma för honom utan menar att det bara är en tidsfråga.

– Jag är övertygad om att det kommer att släppa. Jag vet att jag kan mycket mer och jag är övertygad om att det kommer att komma.

– Man har varit i sådana här situationer tidigare. Jag har lärt mig att det handlar bara om att fortsätta göra rätt saker så kommer man till slut få det att lossna och komma in i ett flow. Då vågar man göra mycket mer, ta in pucken och skjuta i fler lägen. Man är säker i avgörande lägen och kan slå avgörande passning utan att tvivla. Det finns inga genvägar.

– Jag tror på det och får förhoppningsvis också mycket support för den delen av mitt spel också. Jag hoppas att jag kan få möjligheter att utnyttja mitt offensiva spel, avslutar Emil Johansson.