AIK-succén bryter med sitt NHL-lag

Han räddade 92 procent av skotten och släppte bara in 2,02 mål per match under 32 allsvenska matcher förra säsongen. Det gav Erik Källgren ett NHL-kontrakt hos Arizona, som draftade målvakten i sjunderundan 2015.

Nu sätts Källgren upp på unconditional waivers, vilket innebär att kontraktet kommer brytas. Det blev två starka matcher i AHL och tre i ECHL för Källgren i Nordamerika under säsongsupptakten. Nu blir han kontraktslös.

Erik Källgren har i Sverige också spelat för Oskarshamn på seniornivå. Han fanns även med i JVM-truppen 2016.