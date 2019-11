Glädjande bilder på Hedman inför Globenmatcherna

– Vi tar det lugnt med honom. Alt jag kan säga är att han sa att det kändes okej, säger coachen Jon Cooper.

På fredag och lördag möts Tampa Bay och Buffalo i två NHL-matcher i Globen. Medan det är svensktätt i Buffalo är det desto mer glest med blågula spelare i Tampa. Victor Hedman är den enda.

Han är dock tveksam till spel. Svensken har missat ett par matcher och har inte heller tränat för fullt. Men idag var han i alla fall på is för första gången på ett tag. Det finns en chans att han spelar.

– Det är en lång säsong och även om de här två matcherna är speciella för mig är det en lång säsong. Det gäller att vara smart och inte dum, men som sagt. Känns väldigt skönt att vara på is idag. Det är fortfarande några dagar bort, säger Hedman.

Coachen Jon Cooper säger att vi kan få en bra indikation för om svensken kan spela till helgen, på torsdagens träningspass i Globen. I morgon är de lediga.

– Vi tar det lugnt med honom. Alt jag kan säga är att han sa att det kändes okej. Vi har en ledig dag i morgon. Det ska vi dra fördel av. Vi tränar inte förrän sent på torsdag. Det är bra för honom. Vi får se vad som händer. Om han spelar powerplay, om vi tränar det på torsdag. Det kan vara en hint, säger Cooper.

Hedman on the ice taking slap shots and skating on his own ahead of practice. pic.twitter.com/eRbxj3RPQv