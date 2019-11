"Gozzi ville ha det så – var hans beslut att kliva av"

Direkt efter söndagens förlust mot Vita Hästen meddelade AIK att Anders Gozzi kliver av från rollen som assisterande tränare i klubben. Han kommer istället bara vara sportchef. För hockeysverige.se berättar nu huvudtränare Jussi Salo om situationen.

– Anledningen var att han ville ha tydligare roller för alla, säger han.



AIK genomgår en tuff resa just nu. Även om laget inte var favorittippade inför säsongen var det nog inte många som trodde att Solna-klubben skulle ligga sist i Hockeyallsvenskan efter 16 spelade matcher. Just nu har AIK fem poäng upp till så kallad säker mark. Dessutom valde föreningen att nu splittra på tränaren Jussi Salo och assisterande tränaren Anders Gozzi. Den sistnämnde återgår till att enbart jobba som sportchef.

– Anders ville ha det så. Det var hans beslut att kliva av, berättar Jussi Salo då hockeysverige.se får en intervju med honom om läget i AIK.

– Anledningen var att han ville ha tydligare roller för alla. Sportchefsrollen men även min roll skulle bli lite tydligare. Det var inget mer än så.

Jussi Salo ser inte heller att det varit några direkta problem att ha ”chefen” i båset under matcherna.

– Det har fungerat helt okej. Under matcherna har det inte varit några problem alls. Det går så fort och där är det en som coachar forwards och en backarna. I just det momentet har vi inte så mycket dialog.

– Jag skulle säga att det är med under träningarna och i vardagen som vi diskuterar lite mer, men jag tycker att det i stora hela har fungerat bra.

"ÄR INTE SÅ MÖRKT SOM DET SER UT"

In som assisterande kliver islänningen (!) Emil Alengård som senaste två säsongerna coachat AIK:s J20 tillsammans med bland andra Jussi Salo.

– För mig är det lättaste alternativet. Vi jobbade tillsammans förra året, känner varandra väl och vet vart vi har varandra. Det känns bra, Emil är dessutom jätteduktig med videobiten och alla sådana saker. Där får jag en bra avlastning.



Blir det även en trygghet att ha Emil vid din sida med tanke på att ni känner varandra väl?

– Jo, så är det självklart. Det är viktigt att vi kan lita på varandra. Speciellt i det läget vi är just nu. På det sättet känns det tryggt.

När du ser tabellen, Jussi, hur går dina tankar då?

– Det är ett tufft läge på det viset att vi ligger där vi ligger just nu. Samtidigt är det väldigt jämt i serien. Senaste tiden har vi kunnat ta poäng i varannan match och dessutom varit med i alla fem senaste matcherna. Det kanske ändå inte är så mörkt som det tycks se ut just nu.

– Det var många saker som inte fungerade i början av serien. Vi hade många nya killar och unga spelare som inte tidigare hade spelat på den här nivån. Spelat fungerade inte alls.

– Senaste tiden har vi fått ihop fem mot fem spelet bättre. Den delen har utvecklats mycket, men vi har fortfarande mycket kvar att jobba med i powerplay och boxplay.

Huvudtränaren Jussi Salo tillsammans med sportchefen Anders Gozzi.Foto: Ronnie Rönnkvist



Vad ser du mer som bra delar i ert spel så här långt?

– Om jag ser till senaste fem, sex matcherna så håller vi ihop spelet bättre. Vi bjuder inte motståndarna på två mot ettor och tre mot tvåor. Spelet känns också lite tryggare, men visst har vi mycket detaljer att jobba på fortfarande.

Ni hade väldigt många try-out spelare ut och in under sommaren, hur påverkade det här gruppen?

– Det påverkade på så vis att vi hade bra slit på träningarna, bra kamp om platserna och allt sådant. På det sättet var det bra.

– Gruppmässigt tappade vi lite då vi inte visste vilka som skulle vara kvar och inte vara kvar. Att få ihop gruppen, det jobbet fick vi börja med i september medan alla andra kunde börja med det lite tidigare. Men, men… Det var i alla fall nackdelen av det men det går att hitta fördelar och nackdelar i allt.

"UPPLEVER INTE PRESSEN UTIFRÅN SOM STRESSANDE"

Hur upplever du att gruppen mår mentalt då ni ligger där ni ligger?

– Vi har haft bra energi senaste matcherna. Det har inte alls varit så deppat som man skulle kunna tro. Jag tror det handlar om att alla i laget känner att spelet blivit bättre och vi känner att vi är med i alla matcher. Vi vet också att vi även kan vinna matcher. På så vis har det varit helt okej faktiskt.



Har du inte känt att det varit spänt i omklädningsrummet eller liknande?

– Nej, inte på så vis. Det är mer i senaste matcherna då haft ledningen mot Vita Hästen och Kristianstad som vi blivit lite ängsliga på så vis att ”nu får vi inte tappa det här”.

– Det är så jag känner, men även där har vi faktiskt blivit lite bättre. Båset känns mycket lugnare och det blir ingen panik.

Det har varit en utmanande första säsong som huvudtränare i Hockeyallsvenskan för Jussi Salo.Foto: Ronnie Rönnkvist



Det är första säsongen Jussi Salo är headcoach i Hockeyallsvenskan vilket inneburit mycket nytt även för honom som tränare, framför allt med förväntningarna utifrån.

– Det har varit en bra erfarenhet och jag har fått chansen att utmana mig själv på olika områden. Bland annat är det nytt för mig att spela onsdag, fredag, söndag. Det innebär att det är ganska tätt mellan matcherna, hur kan vi då jobba mellan matcherna när vi inte har så jättemånga dagar och träningar mellan matcherna? Det är saker jag har fått fundera lite på.

– Nu läser jag ingenting så jag vet inte vad som skrivs om mig eller laget. Jag tror att det är ganska bra att inte läsa, men jag har hört lite. Pressen som kommer utifrån upplever jag inte som jättestressande. Det är mer pressen på mig själv, jag vill att det ska gå bättre, att laget, killar ska lyckas och att vi ska vinna matcher.

– Jag tycker att jag klarat dom här bitarna väl. Klarar man det här i det läget vi är i så klarar man faktiskt ganska mycket.

UPPEHÅLLET KOMMER LÄGLIGT

Vad blir viktigt under uppehållet om ni ska vända på steken och börja klättra i tabellen?

– Det är viktigt att vi får en bra träningsvecka och skapa energi. Vi har också nu möjligheten att ändra lite i spelet. Vi har suttit hela dagen idag för att gå igenom lite spelmässiga grejer. Saker vi sett att vi måste ändra på. Sedan ska vi jobba vidare utifrån det.

– Vi har inte heller kunnat träna så mycket eftersom vi spelat så pass många matcher under senaste tiden.



Blir det även jobb med att göra gruppen ännu starkare vid sidan av isen?

– Jag det kommer vi göra. Idag (läs: måndag) är spelarna lediga. Redan under tisdagen börjar vi med grupparbeten, individuella samtal och allt sådant. Sedan jobbar vi i stort sett vidare hela veckan med olika aktiviteter.