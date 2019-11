Efter otäcka smällen - Klingberg har fått sin skadedom

John Klingberg hade en kämpig match i natt. Först fick han ett slagskott på halsen och när han föll till isen ådrog han sig en skada på underkroppen. Klingberg återvände till spel i natt men nu kommer tråkiga besked om skadan han drog på sig. Den kommer nämligen hålla honom borta från spel de närmaste två veckorna.

Han ska genomgå en närmare undersökning idag, men TSN:s Darren Dreger skriver att den första rapporten säger att stjärnbacken blir borta från spel i två till fyra veckor.

Klingberg har gjort 1+3 på 17 matcher under säsongen.

John Klingberg will have an MRI today to determine full extent of injury. Initial prognosis by Stars docs was 2-4 weeks.