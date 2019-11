Förlänger korttidskontraktet - efter fina säsongsstarten

Filip Cruseman skrev i september på ett tvåmånaderskontrakt med Vita Hästen. Nu skriver han ett nytt tvåmånadersavtal med klubben, skriver de i ett pressmeddelande. Det nya kontraktet gäller till 18 januari 2020.

Cruseman har haft en ganska bra säsongsstart och står på åtta poäng efter 16 matcher. Bara fyra spelare i Hästen har gjort fler poäng.

– Under den tiden vi haft Filip så tycker vi att han har tillfört både hårt arbete och ett stort kunnande. Han har även kommit in på ett mycket bra sätt i laget och sättet vi spelar på. Det är med stor glädje vi kan förlänga hans avtal då vi ska in i en mycket tuff matchperiod, säger tränaren Tony Zabel.

Cruseman kom närmast från Björklöven.