”Inte långt ifrån att jag var borta från hockeyn helt och hållet”

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Jag har gått igenom mycket i min karriär, så lite spelmässiga bakslag oroar mig inte speciellt mycket. Jag kan sätta det i ett lite större perspektiv.

Orden är Djurgårdsmålvakten Karri Rämös.

Undertecknad möter upp den NHL-meriterade målvakten i Skellefteå Kraft Arenas katakomber. Djurgården har precis åkt på sin tredje förlust på de fyra senaste matcherna, men trots förlusten möts jag av en finländare med ett leende från ena örat till det andra. Och det är kanske inte så konstigt.

TRE JOBBIGA ÅR

För trots att det spelmässigt kanske inte klickat riktigt hundraprocentigt för Karri Rämö under dennes första tid i Djurgården har 33-åringen trots allt fått chansen att spela hockey igen.

Hade man frågat honom för ett halvår sedan hade det inte alls varit säkert att så skulle vara fallet.

– Jag personligen var inte allt för orolig att karriären skulle vara över, men det krävs alltid två sidor för att få ihop det. Någon ska ju vilja ha en också, säger Rämö med ett snett leende.

– Jag har inte haft någon tvekan på min skadesituation och sådär, men det har nog andra. De vet inte hur jag känner, var jag varit i min återhämtning och så vidare. Det gör att jag är än mer tacksam idag över att ha fått den här chansen i Djurgården. Nu gör jag allt jag kan för att ta vara på den här chansen. Jag är fortfarande övertygad om att jag har min bästa hockey framför mig.

Skadesituationen som Rämö nämner är den knäskada som hållit honom borta från spel under stora delar av de tre senaste säsongerna. Hela fjolårssäsongen blev spolierad av skadan och säsongen innan det kom han bara till spel i totalt 24 matcher i finska KHL-klubben Jokerit. Säsongen innan det: totalt elva matcher i AHL och finska Liiga.

– Jag har tre väldigt, väldigt tuffa år bakom mig. Men jag kämpar fortfarande allt jag kan för att få fortsätta spela hockey på så hög nivå som möjligt. Jag tar allt dag för dag och försöker bara bli bättre varje dag.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



”DET VAR RIKTIGT TUFFT MENTALT”

Under fjolårssäsongen började tankarna krypa in i Rämös huvud att hans hockeykarriär kunde vara över helt och hållet. Den knäskada han ådrog sig under tiden i Nordamerika spökade fortfarande och under sommaren som föranledde fjolårssäsongen tog hans KHL-klubb Avangard Omsk beslutet att Rämö inte skulle spela några matcher den säsongen. I stället skulle han fokusera på att återhämta sig fullt ut.

– Det var riktigt tufft mentalt, det ska jag inte ljuga om. Jag ville satsa för att komma tillbaka redan förra säsongen, men situationen var inte optimal varken för mig eller för laget, så då blev det som det blev.

Även om Rämö själv visste att han skulle återhämta sig från sin skada var han ändå inte säker på att han skulle få chansen att spela hockey på hög nivå igen. Hans skadehistorik hade skrämt bort en hel del klubbar och hans ålder gjorde väl, som han själv säger, inte direkt ”badade i anbud”.

– Rent hälsomässigt visste jag att jag förr eller senare skulle bli bra, men tittar man runt om i lagen i ligorna runt om i Europa så satsar klubbarna väldigt ungt. Jag närmar mig 35 år nu och har bara spelat en handfull matcher de senaste tre säsongerna, så det har inte direkt varit någon ideal situation för mig. Som tur är så har jag fått chansen att komma tillbaka och spela igen.

”ALLT HAR VARIT HELT FANTASTISKT”

Ja, chansen dök upp till slut för Rämö.

Robin Jensens skada tvingade Djurgården ut på en ofrivillig målvaktsjakt. Det blev Karri Rämös stora lycka. I början av oktober stod det klart att den 33-årige finländaren skrivit på ett kontrakt med mesta mästarna som sträckte sig säsongen ut, dock med en klausul hos klubben att bryta kontraktet om Rämö skulle slå upp sin skada under de sex första veckorna av kontraktet.

– Allt har varit helt fantastiskt. Jag skulle säga att det här har varit den lättaste klubben att kliva in i mitt under en säsong som jag upplevt under min karriär. Jag har gjort det ett par gånger under min karriär och det här har definitivt varit den klubb där det gått smidigast.

– De har förstått min situation hela tiden och det är jag tacksam över. Personligen har det känts bättre och bättre för varje dag som gått, dock känner jag att jag fortfarande är långt ifrån den bästa versionen av mig själv. Det krävs mycket för att komma tillbaka på den nivån jag vet att jag kan spela på, så det gäller att jag tar vara på alla chanser jag får att spela.

Än så länge har Rämö startat tre SHL-matcher och ytterligare två CHL-matcher för Djurgården med en seger och fyra förluster som facit.

– Det har varit en stor, stor utmaning för mig. Det är hårt jobb varje dag som är melodin för mig, egentligen. Lägger jag bara ner det hårda arbetet som krävs så kommer jag att hitta tillbaka till den nivå jag vet att jag kan spela på. Samtidigt vill jag inte stressa framåt. Jag är bara glad att jag kan spela hockey över huvudtaget, det var nog inte långt ifrån att jag var borta från hockeyn helt och hållet.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



IMPONERAD AV SHL

Karri Rämö har hunnit med en hel del under sin hockeykarriär. Han slog igenom redan som junior i HPK och fick chansen att representera Finland under JVM-turneringen säsongen 2005/06. Säsongen efter NHL-debuterade han för Tampa Bay Lightning innan han efter tre säsonger i Nordamerika vände hem till Europa för spel i den ryska storklubben Avangard Omsk.

Efter tre imponerande säsonger i Avangard fick Rämö en ny chans i NHL, då han skrev på ett tvåårskontrakt med Calgary, en sejour som senare blev tre år lång. Under sina tre år i Alberta-klubben spelade Rämö totalt 111 NHL-matcher innan knäskadan han ådrog sig i bortamatchen mot San Jose den 11 februari 2016 blev hans sista framträdande på en NHL-is.

Skadan var början på ett mindre helvete för Rämö, som alltså bara spelade 38 matcher på tre säsonger efter att NHL-äventyret med Calgary var över. När 33-åringen stod på isen i Djurgårdens CHL-match mot Adler Mannheim den 8 oktober var det hans första match på ett och ett halvt år.

Även om resultaten kanske uteblivit för Rämö i Djurgårdströjan än så länge så njuter finländaren av tillvaron.

– SHL är en riktigt bra liga. Supportrarna är bland de viktigaste vi har inom professionell idrott i allmänhet och inom hockey i synnerhet och här i Sverige är fansen riktigt högljudda och bra. Tanken på att det bara kommer att bli bättre ju närmare slutspelet vi kommer gör mig väldigt uppspelt.

– Rent hockeymässigt är det en väldigt jämn liga med många bra lag. Det finns inga lätta matcher i den här ligan där man vet att man kan kommer att plocka hem alla tre poäng redan innan pucken är släppt, vilket är en riktigt bra sak med den här ligan. Det är en liga där alla matcher spelar stor roll, till skillnad från kanske Finland där ligan numera är stängd vilket gör att matcherna kan kännas mer avslagna.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



”TAGIT LITE TID ATT VÄNJA SIG”

Rämö berättar också att han njuter av att få åka runt om i landet och spela på klassisk hockeymark.

– Det finns så många anrika klubbar här i Sverige. Jag ser framemot att få åka runt i landet och spela på nya platser och arenor som andas sån historia. Sånt tycker jag är fascinerande.

– Om du för några år sedan hade sagt att jag i framtiden skulle spela i Sverige hade jag förmodligen bara skakat på huvudet, men nu är jag här och jag njuter verkligen av att säga det.

Deadlinen som Djurgården hade möjlighet att riva kontraktet om Rämös gamla skada skulle slås upp igen infaller på fredag. Mycket talar alltså för att det kommer bli en fortsättning i huvudstaden för den OS-meriterade finländaren.

– Självklart vill jag bli kvar här hela säsongen, annars skulle jag aldrig skrivit på kontraktet. Det är inte i mina händer hur det blir i slutändan, men det är samtidigt ingenting som jag går runt och funderar på dagligen. Det enda jag kan göra är att försöka spela så bra jag kan varje gång jag kliver ut på isen.

– Upplägget vi kom överens om är bra för båda parter. Jag vill inte komma in och vara en börda för en klubb om det inte skulle falla väl ut, men jag är som sagt optimistisk. Sen gäller det att den andra parten känner sig bekväm också. Vi får se vad som sker, men jag hoppas så klart att jag får kalla Stockholm mitt hem under de kommande månaderna, säger Rämö som trivs riktigt bra i sin nya hemstad.

– Det har varit riktigt bra. Under säsongen har man så mycket saker som händer så man brukar oftast inte hinna se speciellt mycket, men jag har hunnit kika runt lite i stan och det är en riktigt vacker stad. Det har tagit lite tid att vänja sig vid att bo i Stockholm, men nu börjar jag hitta runt mitt kvarter rätt bra, säger han fortsatt med ett enda stort leende på läpparna.