Nu har sparkade Oskarshamnsbacken hittat ny klubb

Bara några veckor in på försäsongen meddelade SHL-nykomlingen att nyförvärven Jake Newton och David Goodwin hade fått tillåtelse att lämna klubben redan innan de spelat en enda tävlingsmatch för klubben.

Medan Goodwin snabbt gjorde klart med hockeyallsvenska Mora, som han fick sparken ifrån förra veckan, har det dröjt med ny klubbadress för backen Jake Newton. Drygt två och en halv månad efter att beskedet kom att han inte längre var önskvärd av SHL-nykomlingen står det nu klart att Newton fortsätter sin karriär i norska Storhamar.

Under onsdagen rapporterade Hamar Arbeiderblad att backen var klar för spel under resterande delen av säsongen. Det innebär att Oskarshamn får bort Newton från lönelistan, där han varit kvar under hela den period som han varit oönskad av klubben.

I Storhamar blir Newton lagkamrat med svenskarna Jimmy Andersson, Rasmus Ahlholm och Mikael Zettergren.