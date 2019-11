Svenskarnas drömsekunder bakom Torontos seger

Toronto hade i mångt och mycket en frustrerande match mot Los Angeles Kings där man hade svårt att få igång något vidare offensivt spel. Med mindre än halva den tredje perioden var matchen fortfarande i ett likaläge, 1–1.

Då skulle ett par drömsekunder visa sig bli avgörande för hemmalagets sida, där två svenskar spelade huvudrollen för Maple Leafs.

NYLANDERS FJÄRDE FÖR SÄSONGEN

Andreas Johnsson lyckades fallandes skicka in en puck framför Jonathan Quicks kasse, en puck som via William Nylanders skridsko letade sig fram till storstjärnan Auston Matthews som sedan kunde raka in det matchavgörande 2–1-målet. Kort därefter kunde Nylander själv hitta nätet bakom Quick efter att överlistat Kings-målvakten med en elegant backhand.

Målen kom med bara 30 sekunders mellanrum och Nylanders 3–1-mål blev också matchens sista mål.

– Jag försökte spela tillbaka pucken till Auston, men deras back täckte bort honom. Jag lyckades ta mig in mot mitten av isen och Quick öppnade upp sig en aning, säger Nylander till nhl.com om sitt mål.

Nylander står nu noterad för elva poäng (4+7) på 16 spelade matcher. Johnsson å sin sida har skrapat ihop tio poäng (4+6) på lika många matcher.

Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Toronto: Alexander Kerfoot (5), Auston Matthews (12), William Nylander (4)

Los Angeles: Alex Iafallo (3)