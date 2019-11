Tidigare FBK-målvaktens storspel – höll första AHL-nollan

Efter att ha blivit utbytt i hemmamatchen mot San Jose släppte Adam Werner in fem mål på 30 skott i förlusten borta mot San Diego förra veckan.

RÄDDADE 30 SKOTT

I natt var den tidigare Färjestadsmålvakten tillbaka mellan Colorado Eagles stolpar när Eagles ställdes mot Ontario Reign – och den här gången gick det betydligt bättre för 22-åringen. Den storvuxne burväktaren räddade samtliga 30 skott som gästerna bombarderade honom med och höll således sin första nolla i AHL-karriären.

Werner har spelat åtta matcher för Colorado Eagles den här säsongen och vunnit fem av dessa matcher. Under dessa åtta matcher har han i snitt släppt in 2,86 mål per match och räddat 91,1 procent av de skott han fått emot sig.