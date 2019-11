Framtidens Damkronor: Wilma Sjölund

Hon är en stor talang hemmahörande i Luleå - men med Timrås klubbmärke intatuerat. 16-åriga Wilma Sjölund berättar bland annat om sin beundran för Jonathan Dahlén och drömmen om JVM-spel.

ENKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



Idag rullar vi vidare med serien Framtidens Damkronor. Det gör vi genom att resa ut till Enköping där Sveriges juniorlandslag är på plats för den klassiska ”Finnkampen”. Där träffar vi Wilma Sjölund. Till vardags spelar hon för Luleå, men hon inledde sin hockeykarriär i Timrå. Det syns inte minst på insidan av hennes arm där hon i somras tatuerade in Timrås klubbmärke.

- När jag var i ishallen första gången? Det måste väl ungefär ha varit i tre, fyra årsåldern, berättar Sjölund då hockeysverige.se träffar henne i lobbyn på hotellet där landslaget bor.

- Det var farsan som tog med mig dit från början. Jag började på skridskoskolan i Timrå då jag var liten. Jag tyckte det var kul och efter det har jag fortsatt.



16-åriga Luleå-forwarden är också uppväxt ganska nära ishallen i Timrå, men även i Sundsvall då hon har skilda föräldrar.

- Timrå är ett litet ställe och hockeyn är nästan det enda som finns där så hockeyintresset är väldigt stort där. Jag spelade även fotboll fram till det jag var 12 år. Sedan slutade jag med fotbollen för att satsa på hockeyn.

"SATSAS INTE SÅ HÅRT PÅ TJEJER"

Hockeyn har annars inte varit givet i familjen även om hennes bror spelade i Timrå under en tid.

- Brorsan spelade under några år då han var liten. Både mamma (Carina) och pappa (Stefan) har friidrottat. Just nu är det bara jag och min kusin (Filip Myrskog) som spelar hockey.

- Jag vet inte riktigt vilken nivå dom friidrottade på, det var nog inte på en jättehög nivå, men jag vet att dom var duktiga när jag var liten. Brorsan (Albert) var också duktig, men han lade också av för att göra andra saker.

- Dessutom har jag två yngre syskon, Jack och Emma. Dom är åtta och nio år och håller på med fotboll och gymnastik.

Numera finns det inget damlag i Sundsvall där Wilma Sjölund växte upp, något som givetvis gör att intresset för sporten bland tjejer i stan inte blomstrar som man kanske hade hoppats på då det är en genuin idrottsstad.

- Det är tråkigt och det satsas inte så hårt på tjejer där. Sundsvall gick ju i konkurs, men jag tycker att dom ska försöka få upp ett damlag igen. Nolby är det enda damlag som finns där. Annars är det mest tjejer som spelar med killar.



Hur stort är intresset hos tjejerna i Sundsvall och Timrå för att spela hockey?

- Inte så stort alls. Vi har haft distriktslag och då har vi bara varit som max 13 pers. per säsong i blandade åldrar.

Foto: Ronnie Rönnkvist.



HAR ALLTID SPELAT MED KILLAR

Det finns inte heller några kvinnliga förebilder kvar inom hockey i Sundsvall efter att bland andra Erica Udén Johansson lämnat klubben, vilket påverkat intresset för hockeyn hos unga tjejer i stan.

- Ja, det påverkar såklart, säger Wilma Sjölund och fortsätter: Jag vet att Timrå har startat upp något lag med ganska blandade åldrar, men jag vet inte riktigt hur det satsas idag.



Wilma Sjölund har fram till och med den här säsongen enbart spelat med killar i Timrå.

- Det har varit kul, högt tempo och man fick tacklas lite, vilket var kul.



Är du fysisk i damhockeyn också?

- Ja, men det är lite svårare där att veta hur hårt man får gå in i närkamperna. Jag är inte jättefysisk, men ibland så, säger Wilma Sjölund med ett leende och glimten i ögat.

- Jag tycker domarna är väldigt olika när det handlar om att bedöma där. Vissa domare är bra på det, men jag tycker att det kan vara lite töntigt ibland. Vi borde få tacklas lite mer kan jag tycka.



Även om det är först den här säsongen som Wilma Sjölund debuterat i SDHL för Luleå var hon med en match förra säsongen i klubbens andralag.

- Jag tackade jag till att gå på gymnasiet i Luleå och spelade då en juniormatch där förra säsongen, men inget mer än så blev det då.



Varför valde du just Luleå?

- Det satsas bra på oss tjejer i Luleå och man försöker göra det så lika som möjligt för tjejer och killar där. Dessutom är det bra tränare och träningsanläggningar. Jag trivs jättebra i Luleå.

Wilma Sjölund.





"HÄFTIGT ATT FÅ SPELA DÄR"

Jenni Hiirikoski, Sara Grahn, Ronja Savolainen, Minatsu Murase, Ebba Berglund, Emma Nordin… Raden av stjärnspelare i Luleå kan göras lång och det är med dessa som 16-åringen från Timrå får träna och spela med varje dag.

- Det är häftigt att få spela med där och dom är riktigt duktiga. Jag har mycket att lära från dom.

- Alla är verkligen proffs och har varit med i OS och VM. Jag har fått se och lära mig hur dom förbereder sig inför matcher och så vidare.



Däremot hade inte Wilma Sjölund några kvinnliga förebilder inom hockeyn då hon växte upp.

- Nej, det har mest varit Patrick Kane i NHL och Jonathan Dahlén i Timrå. Det har inte varit så många fler.

- Jonathan Dahlén är absolut en av mina förebilder. Han är redan som en legend i Timrå trots att han bara 21 år. Han har verkligen ett stort hjärta för klubben. Dessutom fick han upp Timrå i SHL för två år sedan och det är något han ska han göra om den här säsongen.



Hur tänker du kring hans återkomst till Timrå?

- Det var rätt coolt och stort. Jag hoppas att vi kan gå upp den här säsongen igen. Det har varit lite trögt senaste matcherna, men dom kommer tillbaka. Man ska ha svackor under en säsong och det är bättre att dom kommer nu än på slutet, säger Wilma Sjölund som alltså har tatuerat ett Timråmärke på insidan av armen som ett bevis på hur mycket hon uppskattar sin moderklubb.

- Ja, jag gjorde den i somras…, berättar förra Timråspelaren med ett leende samtidigt som hon stolt, med all rätt, visar upp märket.

Wilma Sjölunds tatuering. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Åter till Luleå, hur var det att kliva in i omklädningsrummet där det vimlade av världsstjärnor?

- Det var lite skillnad och ett annat snack än vad det blir bland oss som är lite yngre. Från början var det lite svårt att komma in i allt, men nu har jag kommit in i det väldigt bra och alla är jätteschyssta.



Hur har det varit att som 15-åring flytta hemifrån och det då en ganska bra bit från Sundsvall?

- Det hade jag varit inställd på under fela år så jag tycker att det har gått bra. Nu umgås jag mer med tjejerna i juniorlaget och vi är tajta. Dessutom bor jag granne med Lisa Östman. Vi brukar ha lite filmkvällar och så där.



Favoritfilmer?

- (Skratt) Jag vet inte riktigt… Det är en massa olika.



Vad saknar du mest från att spela med killarna i Timrå?

- Nu är det en väldigt bra sammanhållning i Luleå också, men i Timrå spelade jag med samma gäng från det jag var fyra, fem år. Där var jag väldigt tajt med alla och det kan jag sakna eftersom det blir speciellt när vi varit i samma klubb tillsammans under så många år.

"VARIT LITE OJÄMN"

Den här säsongen har Wilma Sjölund spelat nio matcher och svarat för tre mål i SDHL för Luleå, en säsongsinledning som hon är ganska nöjd med.

- Jag tycker att det har gått ganska bra även om jag varit lite ojämn. Jag har inte varit jättebra i alla matcher.

- Sedan har jag utvecklats en del sedan jag kom till Luleå, flera olika grejer. Det är bland annat ett helt annat tempo i SDHL. Det gäller att hänga med där, åka mycket skridskor…



Är inte du en ganska duktig skridskoåkare?

- Jo då, det tycker jag väl. Jag är också van vid ett ganska högt tempo eftersom jag spelat med killar så det är kanske inte jättestor skillnad just på den biten ändå.



Däremot har Wilma Sjölund fått ganska ojämnt med speltid i SDHL.

- Vissa matcher har jag inte fått spela någonting medan jag i andra matcher fått 15 till 18 minuter. I alla fall tycker jag att jag fått ganska bra med speltid. Nu har vi haft en del skador i laget och då har jag fått chansen ännu mer.

- Dessutom har jag spelat i juniorlaget och fått jättemycket speltid. Där har jag haft lite mer puck och så vidare, vilket jag tror är bra för min utveckling.

Fredrik Glader är ny sportchef i Modo.

Under hösten kom också beskedet att Luleås framgångsrika tränare, Fredrik Glader, lämnar Luleå. In kom istället Mikael Forsberg.



- Det var lite oroligt från början, men jag tycker att vi är en stark grupp tillsammans och idag är det inte något problem alls.



Du har fått chansen i U18-landslaget också…

- Det är något jag alltid drömt om så det är jättekul. Nu hoppas jag att vi ska vinna tre av tre matcher mot Finland, ha kul med tjejerna och förhoppningsvis göra något mål också.



Finns Junior-VM med i tankarna?

- Ja, absolut. Det skulle betyda mycket att få komma med dit, avslutar Wilma Sjölund.