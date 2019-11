Höll nollan i går – nu kallas svensken upp till NHL

Adam Werner räddade samtliga 30 skott som Ontario Reign skickade mot honom under natten mellan tisdag och onsdag och höll således sin första nolla i AHL-karriären.

Ett och ett halvt dygn efter stormatchen i farmarligan har nu Werner fått beskedet att han kallas upp av NHL-klubben Colorado Avalanche. Enligt The Athletics Ryan S. Clark har 22-åringen kallats upp av Avalanche under torsdagseftermiddagen, svensk tid.

The #Avs have recalled 22-year-old goalie Adam Werner from the Colorado Eagles, per the AHL transactions page.



Werner is 5-4 with a 2.88 GAA and a .908 save percentage. #EaglesCountry