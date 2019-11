Linköping straffas efter bengalbränningen – får flaggförbud

Det var i matchen den 19 oktober mellan Oskarshamn och Linköping som händelsen inträffade, där några supportrar i LHC:s tillresta klack tände bengaler inuti arenan. Till följd av bengalerna började brandlarmet gå i arenan, vilket gjorde att matchen tvingades skjutas upp en halvtimme.

"ETT FÅTAL INDIVIDER SOM FÖRSTÖR FÖR MÅNGA"

Nu har LHC:s straff fastställts av tävlingsnämden. Under torsdagen meddelade klubben att man tilldömts 25 000 kronor i böter samt att man får förbud mot alla typer av flaggor under resterande delen av säsongen 2019/20.

– Jag har full förståelse för tävlingsnämndens beslut men tycker givetvis att det är tråkigt att vi och våra supportrar blir begränsade i hur vi kan stötta laget. Det är som oftast i sådana här situationer ett fåtal individer som förstör för många. Jag hoppas att vi under utredningen som fortfarande pågår får fram några namn eller lyckas identifiera flera av de ansvariga och få dessa åtalade, säger LHC:s säkerhetsansvarige Pierre Petersson till klubbens hemsida.

I samband med händelsen tog LHC:s klubbdirektör kraftigt avstånd från fansens beteende.

– LHC som förening och lag tar tydligt och kraftfullt avstånd från all användning av pyroteknik och andra evenemangsförstörande händelser som används i samband med matcher. Vi som föreningen kommer gå till botten med ärendet vilket redan har påbörjats idag, sade klubbdirektören Anders H Bouvin till klubbens hemsida.