Mästarna tog sjätte raka - då skadade sig Steen

– Vi får se hur han mår i morgon, säger coachen Craig Berube.

St. Louis tar vid där man avslutade förra säsongen. De bara vinner och vinner. I natt kom den sjätte raka segern för Stanley Cup-mästarna. Men allt var inte positivt i 5-2-segern mot Edmonton Oilers. Lagets svenske veteran Alexander Steen utgick med en skada, i slutet av den andra perioden.

Steen tvingades lämna efter en kollision med Edmontonforwarden Alex Chiasson. Det är oklart hur allvarligt skadad 35-åringen är.

– Vi ska kolla närmare på honom i morgon. Vi får se hur han mår i morgon, sade coachen Craig Berube på presskonferensen.

Looks like his skate caught something + weight of Alex Chiasson .. doesn't look good for Steen. pic.twitter.com/RPHZyo1cqb