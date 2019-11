"Hyfsat speciellt att höra den svenska nationalsången"

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Hedman.

Så var dagen kommen, då Tampa Bay och Buffalo intog Globen och bjöd den svenska publiken på NHL-hockey. Under stora delar var matchen underhållande och spelad i ett högt tempo, och när slutsignalen ljöd var det Tampa Bay som stod som vinnare.

Nikita Kutjerov satte 1-0, Alex Killorn styrde in 2-0 i powerplay och sen petade Yanni Gourde in matchavgörande 3-1 från nära håll. Victor Hedman låg bakom Killorns 2-0 då det var svenskens kanon från blålinjen som Killorn mycket elegant styrde in på volley.

– Det var viktigt att göra ett mål i powerplay, vi har haft lite problem där, konstaterade Steven Stamkos i Viasat.

"STOLTHET OCH GLÄDJE"

Hedman själv var förstås nöjd med att få vinna hemma i Sverige, och han medgav efter matchen att det var en speciell upplevelse.

– Det var en väldigt hög anspänning. Det var hyfsat speciellt att få höra den svenska nationalsången innan en NHL-match, sade svensken som fick överlägset högst jubel på spelarpresentationen.

– Jag kände bara stolthet och glädje. Det här är en dröm som går i uppfyllelse, menade Ö-vikssonen.

ULLMARK IMPONERADE

Buffalos båda mål gjordes av Sam Reinhart och det var också han som var närmast att göra 3-3 i slutsekunderna, men Vezina-vinnaren Andrej Vasilevskij höll tätt. I den andra kassen spelade Linus Ullmark och han var en av planens allra bästa spelare. Den svenske målvakten stoppade 31 skott och bjöd på flera högkaratiga räddningar. Johan Larsson var också pigg för Buffalo, medan Victor Olofsson och Rasmus Dahlin var något mer anonyma i Sabres.

I morgon möts lagen igen.