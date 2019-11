Klart: Toppcentern klar för serieledaren

Efter en stark säsong i AIK valde Fredric Weigel att testa lyckan i Finland och Liiga-klubben Jukurit inför den här säsongen. Den spelskicklige centern har dock haft det svårt att få det att stämma i sin nya klubb och efter bara fyra poäng på de 17 inledande matcherna står det nu klart att Weigel flyttar hem till Sverige igen.

"EN RIKTIG PUBLIKLIRARE"

Under gårdagen avslöjade Mr. Madhawk att 27-åringen var klar för spel i Björklöven och under fredagsförmiddagen bekräftade Umeå-klubben att man gjort klart med centern.

– Jag har haft koll på Fredric ett tag och det fanns inte mycket att tveka på när han blev tillgänglig. Vi får in en hårt jobbande center som har sina styrkor i offensiven och i powerplay. Fredric är en riktig publiklirare, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.



Weigel kom nia i den hockeyallsvenska poängligan den gångna säsongen med 41 poäng på 52 grundseriematcher och har tidigare spelat allsvensk hockey i Södertälje och Djurgården.

27-åringen förväntas vara spelklar redan till morgondagens toppmöte mot Modo.