NHL-draftade forwarden lämnar Södertälje

Efter att ha imponerat stort i Södertäljes J20-lag som b-junior förra säsongen draftades Lucas Feuk av Calgary Flames i fjärderundan av sommarens draft.

"KOMMER INTE STÅ I VÄGEN"

Tanken inför den här säsongen var att Feuk skulle spela a-lagshockey i Södertälje, men under säsongsinledningen har 18-åringen haft svårt att få kontinuerlig speltid. På de tolv matcher forwarden spelat med a-laget under hösten har han stått för två mål och snittat drygt sex minuters istid per match.

Nu väljer Feuk att lämna Södertälje.

– Vi och Lucas Feuk har valt att gå skilda vägar. Vi har inte kunnat ge Lucas den speltid och miljö som han har önskat. Att Lucas lämnar är tråkigt, men vi som klubb kommer inte stå i vägen om en individ väljer att gå vidare, säger SSK:s styrelsemedlem Mikael Samuelsson till klubbens hemsida.



Var 18-åringen fortsätter säsongen är i dagsläget inte känt.

Samtidigt meddelar klubben att man väljer att plocka in forwarden Anton Blomberg som närmast kommer från hockeyallsvenska konkurrenten Tingsryd.

– I Anton så får vi en hårt jobbande forward med bra händer. Spelskicklig och kan spela i de flesta situationer, säger Samuelsson.



Blombergs kontrakt med Södertälje sträcker sig över resterande delen av säsongen.