TV: Bemström hittade rätt – sköt första NHL-målet: "Varit frustrerande"

Förra säsongen öste Emil Bemström in mål i Djurgårdströjan. När han den här säsongen tog klivet över till NHL har det gått tyngre i målproduktionen för den 20-årige forwarden, men i natt fick han äntligen pricka in karriärens första NHL-mål.

"VÄNTAT 15 MATCHER PÅ DET HÄR"

Det var i slutet av den andra perioden som Bemström fick möjlighet att vandra in i Arizonas zon för att sedan valla in sin egen retur via Darcy Kuemper till målet som betydde 2–2 i matchen.

– Jag har väntat 15 matcher på det här, säger Bemström till Columbus hemsida.

– Det har varit frustrerande, men nu har jag gjort det. Jag är väldigt glad.

Pucken som Bemström gjorde sitt första NHL-mål kommer han att ge bort till sin lillebror Linus.

– Jag kommer att ge den till min bror. Han är min största idol, så jag ger den nog till honom, säger Bemström till Fox Sports.

Förutom Bemströms mål så spelade Gustav Nyquist en huvudroll i Columbus 3–2-seger, då han sköt ett mål och spelade fram till de andra två Columbus-målen.

Arizonas svenske center Carl Söderberg kunde å sin sida skjuta sitt femte mål för säsongen, då han prickade in 1–1-kvitteringen i mittten av den första perioden.

Arizona Coyotes – Columbus Blue Jackets 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Arizona: Carl Söderberg (5), Jakob Chychrun (3)

Columbus: Gustav Nyquist (3), Emil Bemström (1), Oliver Bjorkstrand (4)