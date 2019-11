Modo starkast i heta rivalmötet – tog tionde raka segern

Det vankades hockeyfest i Örnsköldsvik under lördagskvällen. Tvåan Björklöven kom till bortamatchen mot tabelltrean Modo med enligt C Mores uppgifter drygt 3 000 supportar med sig till Örnsköldsvik.

Förutom bra drag på isen bjöd även matchen på en hel del känslor och dramatik. Ett par lyckosamma minuter i den andra perioden skulle visa sig bli helt avgörande för Modo, som inom loppet av 84 sekunder kunde gå ifrån till en 2–0-ledning.

"SITTER GANSKA BRA"

1–0-målet kom drygt sex minuter in i mittperioden efter att Tommy Enström snappat upp en puck i mittzonen innan han distinkt skickade upp ett slagskott i Joe Cannatas plockhandskkryss.

– ”Sylle” (Daniel Sylwander) checkar på bra och jag får pucken. Jag ser att jag har med mig en spelare på höger sida, men väljer att ta skott själv. Sen sitter den ganska bra där, sade Enström till C More i den andra periodpausen.

2–0 kom som sagt kort därefter, då Mathias From lyckats lyfta in en backhandretur bakom Cannata i "Löven"-målet.

MÅLVAKTEN STORSPELADE

Björklöven fick in en reducering i den tredje perioden genom förre Modo-spelaren Oskar Stål Lyrenäs, men närmare än så kom inte Umeålaget den här kvällen. Med uttagen målvakt pressade Björklöven på för en kvittering, men istället kunde Daniel Sylwander pricka in 3–1-pucken i tom målbur.

– Det var en rolig match. Det var en otrolig inramning idag, så det var otroligt roligt att spela, säger Modo-målvakten Linus Lundin till C More efter matchen.

Linus Lundin storspelade i Modo-målet.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



Lundin stoppade 35 av de 36 skott som Björklöven skickade mot honom och var således en stor matchvinnare för hemmalaget.

– Det är kul att ha att göra ibland. Jag tycker ändå att grabbarna städar undan bra framför kassen så jag ser många av deras lägen, så det var ändå ganska lugnt, säger Lundin.



Modo – Björklöven 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

Modo: Tommy Enström, Mathias From, Daniel Sylwander

Björklöven: Oskar Stål Lyrenäs