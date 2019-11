Mora förstärker – plockar in poängstark amerikan

I går meddelade Mora att man förlängt kontraktet med veteranen Niklas Fogström tillsvidare. I dag presenterade man nästa spelarförstärkning.

Under lördagsförmiddagen stod det klart att dalaklubben förstärker forwardsuppsättningen med den amerikanske forwarden Dustin Gazley, närmast från EBEL-klubben Salzburg.

JAGADE HONOM REDAN FÖRRA SÄSONGEN

Gazley stod för 31 poäng på 37 matcher i Österrike den gångna säsongen. Moras sportchef Peter Iversen berättar för klubbens hemsida att 31-åringen fanns på klubbens radar redan under förra säsongen då man spelade i SHL.

– Dustin är en riktigt skridskostark spelare som kommer förstärka vårt lag under resten av säsongen. Vi hade honom på radarn redan under förra säsongen så vi är väldigt glada att kunna få hit honom nu, säger Iversen till Moras hemsida.

Gazley har tidigare spelat 278 AHL-matcher för Binghamton och Hershey, där han stod för 126 poäng innan han tog sitt pick och pack och flyttade till Salzburg inför förra säsongen.

Kontraktet med Mora sträcker sig säsongen ut.