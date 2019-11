SSK inte nöjda – uppges jaga backveteranen

Det händer en hel del kring Södertälje SK just nu. Under gårdagen kom beskedet att man gått skilda vägar med juniorforwarden Lucas Feuk samtidigt som man plockade forwarden Anton Blomberg.

I torsdags stod det också klart att man hämtat in Gustav Lindberg från seriekonkurrenten Västerås. Tidigare har man även värvat in Andreas Hjelm på ett långtidskontrakt samt lånat in JVM-aktuella duon Karl Henriksson (Frölunda) och Adam Wilsby (Skellefteå).

KAN ÅTERVÄNDA

Nu avslöjar Mr. Madhawk att spelarjakten fortsätter för Södertälje. Enligt honom har man nu ställt in siktet på veteranbacken Jens Olsson, som lämnade Sverige och SHL för ett kort gästspel i schweiziska Genéve-Servette tidigare under hösten.

Sedan drygt två veckor tillbaka stod det klart att Olsson skulle lämna sin schweiziska klubb och sedan dess har han gått klubblös. Enligt Mr. Madhawk har 34-åringen hållit igång träningen med division 3-laget Pantern, men nu kan det alltså bli spel i Södertälje i stället.

Olsson spelade SHL-hockey med Södertälje mellan 2007 och 2010, innan han valde att flytta vidare till franska Rouen.