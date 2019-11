Uppgifter: Hockeyettan-stjärnan aktuell för SHL-flytt

Philip Broberg, Albin Eriksson, Jonatan Berggren, Jacob Olofsson och Albin Sundsvik är samtliga aktuella för en plats i Tomas Monténs JVM-lag som åker till Tjeckien vid jul.

TRÄNAR MED KLUBBEN

Skellefteås general manager Erik Forssell har tidigare berättat för Norran att det finns en plan kring hur klubben ska hantera manfallet kring jul och nyår. Nu avslöjar Piteå-Tidningen att en av spelarna som kan komma att förstärka västerbottningarna under den perioden är den 32-årige Piteåcentern Magnus Isaksson.

Skellefteås sportchef Niclas Lundkvist bekräftar att intresse för Hockeyettan-stjärnan finns och att han bjudits in för att träna med laget.

– Vi har bjudit in "Mange" till ett par träningspass under landslagsuppehållet för att testa och för att han ska få känna på miljön hos oss, säger Lundkvist till Piteå-Tidningen.

"OM SÅ BLIR FALLET STÄLLER VI FÖRSTÅS UPP"

Piteå ställer sig positiva till att släppa sin stjärna, som stått för hela 25 poäng (9+16) på tolv matcher i Hockeyettan den här säsongen.

– Om så blir fallet ställer vi förstås upp och hyr ut honom. Vi hjälper givetvis våra elitgrannar i norr och söder, Luleå och Skellefteå. De har ju ställt upp för oss så gott de kunnat och förstärkt när det saknats spelare, säger Piteås sportchef Jonatan Glader.



Isaksson har tidigare spelat SHL-hockey med Luleå, där han under tre säsonger mellan 2006 och 2008 stod för 18 poäng på 154 SHL-matcher.