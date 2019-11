KLART: Dick Axelsson återvänder till Djurgården

Nu kan alla skriverier ta slut. Dick Axelsson är klar för en "ny" klubb. Det blir Djurgården för den 32-årige stjärnan.

– I mina ögon är Dick en av SHL:s fem bästa forwards, säger klubbens sportchef Joakim Eriksson.

Efter flera månader av konstant spekulation om var Dick Axelsson kommer att fortsätta sin karriär står det nu klart att han återvänder till SHL för spel i Djurgården.

Det meddelade klubben under måndagen.

– Vi väljer att plocka in Dick eftersom vi vill addera det spelet och ledarskapet han stod för under andra halvan av fjolårssäsongen. När Dick är tillräckligt grundtränad, känner inspiration, engagemang och glädje är han i mina ögon en av SHL:s fem bästa forwards, säger klubbens sportchef, Joakim Eriksson, och fortsätter:

– Men jag är medveten om att han just nu inte är grundtränad och förväntar mig inte att han nu direkt spelar på den nivån, eftersom han inte har tillhört någon SHL-klubb i träning. Vi har förståelse för att det tar tid. Men vi anser att resan är fullt möjlig, särskilt med fjolåret i åtanke, då han spelade sin bästa hockey på andra sidan årsskiftet.

"ÄLSKAR HOCKEY"

Efter att bland annat ha spelat i division fem under hösten har SHL nu fått tillbaka en av sina största profiler. Han själv har också längtat efter att komma tillbaka, berättar han.

– Jag älskar hockey och jag förlorade den sista matchen förra säsongen. Dessutom möjligheten att komma tillbaka i Djurgården. Det är många faktorer på rätt ställe, motiverar Axelsson sin återkomst.

Förra säsongen var Dick Axelsson en av de bästa spelarna i ligan, speciellt under slutspelet där han stod för 14 poäng på 19 matcher. Han kommer att ansluta till Djurgården den 20 november och är klar för spel i klubben resten av årets säsong.