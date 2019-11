OSTOPPBARA

Gåta: Hur stoppar man Connor McDavid och Leon Draisaitl? Svaret kommer senare i texten.

Edmontons superduo hade återigen lekstuga i natt, i Edmontons 6-2-seger mot Anaheim. Connor McDavid slog till med NHL-karriärens andra hattrick när han gjorde 2-1, 5-2 och 6-2 i storsegern. Framför allt blev superstjärnans andra mål en snackis. Han slet sig loss från Jakob Silfverberg och fick svensken på fall, innan han på något märkligt sätt pillade in pucken.

DEN ÅTTONDE NÅGONSIN

Connor McDavid har efter nattens uppvisning 11+19 på 19 matcher under säsongen - och totalt 400 poäng i NHL. Han blev den blott åttonde spelaren i historien att nå 400 poäng innan sin 23:e födelsedag,

A Connor McDavid (@cmcdavid97) @Enterprise hat trick is something we will never be sick of. pic.twitter.com/V2vgIipl8V



Leon Draisaitl då? Han är snäppet värre. Han har gjort 14 mål och 20 assistpoäng under sina 19 matcher och leder poängligan i hela NHL. Han förlängde sin poängsvit till nio matcher och har under den perioden gjort 8+10.

RAKELL FIRADE 400 - SOM MÅLSKYTT

Han fick assistpoäng på alla McDavids mål, samt på ett av Ryan Nugent-Hopkins. Nugent-Hopkins blev nämligen tvåmålsskytt och Zack Kassian gjorde ett mål. För Anaheim kom målen från Max Jones och Rickard Rakell. Rakell firade sin 400:e NHL-match och gjorde sitt 119:e mål i ligan.

Svaret på gåtan förresten? Det går inte att stoppa dem.