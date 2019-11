Ryske backlegendaren får tröjan hissad i NHL

Ingen annan spelare i Dallas Stars kommer att få bära tröjnummer 56 i framtiden. Det meddelade klubben under måndagen.

Anledningen är att det var Sergei Zubovs nummer och det kommer nu att pensioneras då hans tröja ska hängas i taket av lagets hemmaarena American Airlines Center under nästa års säsong.

Zubov spelade i Dallas mellan 1996 och 2009. Den ryske backen representerade Stars i totalt 839 av sina 1068 NHL-matcher i karriären och var en av de bästa offensiva backarna under sin generation. Säsongen 1993/94, då i New York Rangers, gjorde han 89 poäng på 78 matcher och ingen annan back har lyckats göra lika många poäng under och en samma säsong efter det (Raymond Bourque gjorde 91 poäng samma säsong).

Ryssen var en viktig del av det Dallas-lag som vann Stanley Cup 1999 och det är den enda gången som Stars har tagit hem bucklan.

– Jag blir rörd och känner mig väldigt hedrad över att ha fått spela i den här klubben under en så lång period, säger Zubov själv om äran.

Zubov blir den sjätte spelaren i Dallas Stars historia att få sin tröja upphissad i taket av klubben. De övriga är Neal Broten (Nr. 7), Bill Goldsworthy (Nr. 8), Mike Modano (Nr. 9), Bill Masterton (Nr. 19) och Jere Lehtinen (Nr. 26).

Sergei Zubov ska även väljas in i Hockey Hall of Fame senare under månaden.