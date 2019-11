SHL-lånet hjälte direkt för Västerås – blev tvåmålsskytt

Det blev inget mål i comebacken senast men nu hittade Lukas Zetterberg rätt, två gånger om. Han blev stor hjälte för sitt Västerås i sin andra match tillbaka i klubben. I övrigt vann Karlskoga stort mot AIK – igen och Björklöven revanscherade sig.

Svep från kvällens sex allsvenska matcher:

Björklöven – Vita Hästen 5–3 (2-1,2-1,1-1)

Björklöven: Justin Crandall 2, Fredric Andersson, Sebastian Selin, Brian Cooper.

Vita Hästen: Arvid Degerstedt 2, Oliver Nordberg

Björklöven studsade tillbaka efter förlusten senast mot Modo. I kväll kan man tacka sitt starka powerplay för det.

På de senaste sex matcherna hade Löven endast lyckats få in två mål i numerärt överläge men i kväll kunde Umeågänget skicka in fyra baljor i spelformen och det var där matchen vanns. Främst efter att Simon Krekula i Hästen drog på sig ett matchstraff efter en checking from behind i slutet av den första perioden.

I det efterföljande fem minuter långa powerplayet sköt Björklöven tre mål och gick från 1-1 till 4-1.

De båda nyförvärven Fredric Weigel och Gustav Bouramman gjorde hemmadebut för Löven och båda noterades då för sina första poäng i klubben. Weigel stod för två assist medan Bouramman passade fram till ett mål.

Björklöven passerar därmed Modo i toppen av tabellen och ligger nu tvåa, men med en match mer spelad än Ö-vikarna.

Almtuna – Södertälje 2–3 OT (0-2,1-0,1-0,0-1)

Almtuna: William Wiå, Hampus Harlestam.

Södertälje: Ludwig Blomstrand, Sebastian Bengtsson, Lucas Carlsson.

Södertälje såg ut att gå mot sin första trepoängare på bortais sedan den 4 oktober men med endast en minut kvar att spela kvitterade Almtuna till 2-2.

Föll korthuset ihop då? Nej, SSK kom istället ut och avgjorde förlängningen redan efter 17 sekunder och bröt därmed Almtunas fina hemmasvit. De hade fyra raka segrar hemma i Uppsala men nu lyckades Södertälje vinna och kunde därmed ta sin tredje seger på de tio senaste matcherna.

Hampus Harlestam gjorde sin första match tillbaka i Almtuna efter att ha missat 13 matcher med skada. Då visade han hur viktig han är för Uppsalalaget direkt då han låg bakom lagets båda mål med 1+1 i matchen.

Segern var viktig för SSK som nu skapar lite avstånd till AIK under sig.

Västerås – Karlskrona 3–2 OT (2-0,0-1,0-1,1-0)

Västerås: Lukas Zetterberg 2,Jerome Leduc.

Karlskrona: Niklas Johansson, Hugo Leufvenius,

Noll mål på tolv matcher i SHL med Brynäs.

Nu smällde Lukas Zetterberg in sina två första mål för Västerås efter utlåningen. Först sköt han det första i powerplay vilket innebar 2-0 för Västerås. Karlskrona gav sig dock inte utan både reducerade och kvitterade vilket tog matchen till förlängning.

Där klev en viss Mr. Zetterberg fram igen och avgjorde matchen med sitt andra mål för aftonen och skickade därmed bonuspoängen till VIK.

22-åringen visade därmed sin klass omgående efter att inte riktigt ha fått förtroende i Brynäs och fått spendera mycket tid på bänken och läktaren. Kolla bara vad han kan göra när han får spela mycket och speciellt i powerplay. Lär bli viktig för Västerås resten av den här säsongen.

Karlskoga – AIK 6–1 (0-1,4-0,2-0)

Karlskoga: Tor Immo, Filip Ahl, Jesper Kokkonen, Oliver Eklind, Jonatan Harju, Alexander Anderberg.

AIK: Henrik Rommel,

Roligt att vara BIK-supporter just nu men inte kul att vara AIK-anhängare. Det är ungefär så man kan sammanfatta läget efter kvällens match.

Karlskoga vann stort, igen (6-1 på Hovet), mot AIK och leder just nu dem allsvenska tabellen. Man har dock två matcher fler spelade än Modo. AIK däremot förlorade för sjunde matchen i rad och ligger stensist i tabellen.

Det var dock bortalaget som tog ledningen och såg ut att kunna skrälla. I den andra perioden visade Karlskoga dock sin klass och kvitterade först innan man sköt tre mål på två och en halv minut i slutet av perioden och redan där kändes matchen avgjord.

Karlskogas spetsspelare levererade ännu en gång. Tor Immo sköt sitt tolfte mål för säsongen och leder den allsvenska skytteligan, han har nu gjort sex mål och nio poäng på de sex senaste matcherna. Även Filip Ahl och Oliver Eklind blev målskyttar för BIK.

Kristianstad – Mora 3–2 SO (1-1,0-0,1-1,0-0,1-0)

Kristianstad: Daniel Andersson, Johan Lundgren, Morten Jensen (avgörande straff)

Mora: Oscar Eklind, Niki Petti

Mora ledde med både 1-0 och 2-1 men Kristianstad vägrade vika ner sig. Med bara dryga minuten kvar att spela i den tredje perioden lyckades laget få in kvitteringsmålet till 2-2.

Matchen gick därefter till straffar och även där tog Mora ledningen. Kristianstad kunde dock kvittera straffläggningen och sedan vinna då Morten Jensen blev hjälte när han fick pucken i nät med den 16:e straffen i matchen.

Nykomlingen Kristianstad är verkligen inne i ett stim just nu och har vunnit sex av sina sju senaste matcher och befäster nu sin slutspelsplats. Mora har det dock tyngre med bara en trepoängare på sina tio senaste matcher. Dalalaget ligger precis ovanför det negativa kvalstrecket, tre poäng före Södertälje.

Tingsryd – Västervik 3–2 SO (0-0,0-2,2-0,0-0,1-0)

Tingsryd: Gustav Olhaver, Robin Carlsson, William Fransson.

Västervik: Kim Johansson, Darren Nowick.

Västervik ledde med 2-0 när det bara var fem minuter kvar att spela.

Done and dusted va? Inte riktigt.

Först reducerade Tingsryd genom Gustav Olhaver och skapade då liv i Smålandsderbyt. Med blott 19 sekunder kvar i den tredje perioden kom även kvitteringen då Robin Carlsson stötte in pucken i nät.

En mållös förlängning gjorde att straffar skulle tvingas för kora en vinna. Där klev den 19-årige backen William Fransson fram och avgjorde och kunde därmed skicka bonuspoängen till den gröna sidan av Småland.