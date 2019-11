Svenskens sköna trendbrott - bröt långa måltorkan

Efter att ha gjort 15 och 19 mål under två säsonger, tog Mattias Janmark ett stort steg tillbaka förra säsongen. Det blev bara sex mål på 81 matcher för den tidigare ganska uppsnackade svensken. Den här säsongen har inte börjat så mycket bättre.

Men i natt kom i alla fall hans andra mål för säsongen. Janmark öppnade sitt målkonto för säsongen redan i den andra matchen, men sen följde 15 raka matcher med blott fyra assistpoäng som enda noteringar i poängkolumnen. Totalt har den tidigare AIK- och Frölunda-spelaren gjort 2+5 på de 18 inledande matcherna av säsongen.

COACHEN BESVIKEN

Mattias Janmarks mål hjälpte Dallas till en poäng men inte till seger. Mark Scheifele sköt nämligen två poäng till Winnipeg genom sitt mål i förlängningen. Efter den nya förlusten för underpresterande Dallas ilsknade coachen Jim Montgomery till.

På frågan om han var besviken över hur hans stjärnspelare producerade svarade han: "väldigt besviken", och på följdfrågan om han i alla fall ser att de gör framsteg svarade han ännu tydligare.

– Nej. Gör du?

LAINE BRÖT MÅLTORKA

Dallas tippades av många som ett topplag men är tre poäng utanför en slutspelsplats just nu. Winnipeg, som kritiserats ganska hårt under säsongsupptakten och beskrivits som ett kaoslag, är just nu på den första wild card-platsen i det tidiga slutspelsrejset. Jets har vunnit fyra av sina fem senaste matcher och förlorat på övertid i den femte av dem.

Värt att notera från matchen är också att Patrik Laine lyckades bryta en tio matcher lång måltorka. Dessutom gjorde han sitt allra första mål i powerplay under säsongen. Andrew Copp gjorde också mål för Jets.

Utöver Mattias Janmark nätade Radek Faksa för Dallas Stars.