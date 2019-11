Veteranen får andra chans i NHL – klar för provspel

Den tidigare Stanley Cup-mästaren Troy Brouwer har stått utan kontrakt sedan han lämnade Florida Panthers i våras. Forwarden fick visserligen ett provspel med samma Panthers under hösten men skrev inte på för klubben.

Därefter har 34-årignen stått utan klubb men nu kan han återvända till gamla jaktmarker.

Under måndagen meddelade de regerande mästarna St. Louis Blues att Brouwer får chansen att provspela sig till ett kontrakt i klubben.

Kanadensaren har varit en Blues-spelare en gång tidigare, nämligen säsongen 2015/16 då han stod för 39 poäng på 82 matcher i St. Louis samt var en av lagets bästa spelare i slutspelet när Blues tog sig till den västra konferensfinalen.

Totalt har Brouwer spelat 838 matcher och stått för 362 poäng under sin karriär. Han var en del av Chicago Blackhawks Stanley Cup-vinnande lag 2010. 34-åringen har tidigare även spelat i Washington Capitals och Calgary Flames.

St. Louis Blues meddelar samtidigt att även Brouwers Florida-lagkompis från i fjol, Jamie McGinn som även han får provspela sig till ett kontrakt i klubben.

Troy Brouwer and Jamie McGinn will join the Blues this week on professional tryouts. https://t.co/LtFJMp2Chz #stlblues