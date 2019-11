TV: Djurgårdsmålvakten målskytt (!) – oavgjort i första åttondelen

Det blev oavgjort i den första åttondelsfinalen mellan Skellefteå och Djurgården. Detta efter ett mycket märkligt mål som bäddade för den sista kvitteringen.

Skellefteå startade i rasande fart och hade fått in den första pucken efter bara 85 sekunder när Jonathan Pudas sköt in 1-0. Fyra minuter senare utökade man ledningen genom Jacob Olofsson. Matchen såg ut att kunna rinna iväg för Djurgården men då klev kaptenen Henrik Eriksson fram och reducerade.

Hemmalaget var stundtals dominanta i de två första perioden och det var spel mot ett mål under stora delar av matchen. Det som gjorde att Djurgården fortfarande var kvar i matchen stavas Niklas Svedberg då han stod på huvudet under Skellefteås massiva press och räddade 38 av 41 skott.

Djurgården lyckades till och med kvittera mitt under SAIK:s tryck. Mattias Guter skickade pucken i nät efter en kontring men strax därefter återtog Skellefteå ledningen.

🚨! HOW ABOUT THIS! @skelleftea_aik put the puck into their own net on the delayed penalty! @DIFHockeyse goalie Niklas Svedberg gets credit for the goal!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/lvqC4AJeCH