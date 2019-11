Efter Globenmatcherna – svensken skickas tillbaka till AHL

Bara dagar innan Buffalo Sabres skulle åka till Sverige för de båda matcherna mot Tampa Bay Lightning i Globen meddelade laget att Lawrence Pilut flyttades upp för att resa med laget.

Ett riktigt glädjebesked för svensken som ännu inte fått spela i NHL den här säsongen och skulle då få chansen att göra sin första match för säsongen i Sverige.

Så blev det dock inte då Pilut fick följa båda Globenmatcherna från läktaren. Nu meddelar Buffalo även att 23-åringen från Tingsryd skickas tillbaka till AHL direkt och kommer spela i Rochester Americans match på onsdag.

Den tidigare HV-stjärnan spelade 33 NHL-matcher förra säsongen och såg ut att ha lyckats ta en plats i världens bästa liga. Då drog han på sig en allvarlig axelskada och tvingas bort från spel i nästan ett halvår.

Han har därefter fått börja om i AHL och hittills den här säsongen har smålänningen gjort åtta matcher i farmarligan och stått för sex poäng.

We have assigned Lawrence Pilut to @AmerksHockey.



Details: https://t.co/CQ2zwH3ZbB pic.twitter.com/fhy5N1kAcj