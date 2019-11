Efter succén – svenskmålvakten utbytt i natt

Efter att ha vunnit samtliga tre matcher den gångna veckan och stoppat 96 av 101 skott utsågs Ottawas svenske burväktare Anders Nilsson under gårdagen till veckans stjärna i NHL.

Den här veckan har börjat betydligt tyngre för den svenske VM-hjälten från 2018. 29-åringen fick nytt förtroende mellan Senators stolpar i nattens möte med Carolina, men fick se sig själv utbytt efter att ha släppt in fyra mål på 19 skott.

"DET ÄR VAD DET ÄR"

Haydn Fleurys 4–0-mål i mitten av den andra perioden blev droppen för Nilsson.

– Han har varit helt fantastisk för oss, detta hade ingenting med honom att göra. Fyra var tillräckligt, det var droppen som fick bägaren att rinna över. Det är vad det är, säger Ottawas tränare D.J. Smith till nhl.com.

Senators målvaktsbyte hjälpte föga. In i målet kom veteranen Craig Anderson, men lite kunde han göra när Carolina körde över Ottawa helt och hållet. Slutresultatet skrevs till slut till 8–2.

– Jag kommer inte att gräva ner mig allt för mycket i det här. Vi kommer tillbaka i morgon och börjar jobba för att sedan ta oss an New Jersey på onsdag, säger Smith.

ASSIST AV WALLMARK

Lucas Wallmark var den enda svensken att skriva in sig i poängprotokollet, då han hade en passningspoäng på Martin Necas 2–0-mål i den första perioden.

Wallmark står noterad för två mål och tre assist på 18 matcher för Hurricanes den här säsongen.

Carolina Hurricanes – Ottawa Senators 8–2 (2–0, 3–1, 3–1)

Carolina: Sebastian Aho 2 (8), Warren Foegle (2), Martin Necas (4), Haydn Fleury (2), Dougie Hamilton (8), Ryan Dzingel (4), Joel Edmundson (1)

Ottawa: Colin White (2), Brady Tkachuk (6)