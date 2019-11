Färjestads storseger– kopplar grepp om CHL-åttondelen

Färjestad kopplar grepp om CHL-åttondelsfinalen mot Frölunda efter att ha vunnit den första matchen i Karlstad med hela 6-3.

De kom ut starkt direkt och tog ledningen redan efter 40 sekunder, utan att veta om det. Marcus Nilsson skickade in pucken i nättaket bakom Frölundakeepern Niklas Rubin men pucken studsade ut så fort att ingen märkte att den hade gått in.

Spelet fortsatte i en halv minut innan domarna ringde på det och konstaterade att det var mål. FBK fortsatte sedan att trumma på och gjorde både 2-0 och 3-0 innan paus.

Efter bara tre minuters spel i den andra perioden hade Färjestad dock lyckats sätta ytterligare två puckar i nät och ledde då med 5-0 efter 23 spelade minuter.

Efter det bytte Frölunda målvakt. Niklas Rubin ut och in kom istället Johan Mattsson. Det gav effekt då Göteborgslaget reducerade till 5-1.

När den tredje perioden drog igång kom ännu en reducering när Ryan Lasch satte sitt tredje mål i årets CHL. Närmare än så kom dock inte Frölunda och matchen slutade till slut 6-3. Det var dock väldigt viktigt för de regerande mästarna att komma tillbaka in i matchen inför returmötet i Göteborg.

Bäst i matchen var FBK-trion Victor Ejdsell, Per Åslundoch Linus Johansson. Ejdsell och Åslund sköt två mål vardera medan Johansson stod för tre assist i matchen.

Färjestad: Victor Ejdsell 2, Per Åslund 2, Marcus Nilsson, Daniel Viksten.

Frölunda: Joel Mustonen, Ryan Lasch, David Printz.

🚨🚨! My oh my! High🖐️ @farjestad_bk! Victor Ejdsell gets his second of the game!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/OesrE1gT2B