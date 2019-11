Luleå tar jättekliv mot kvartsfinal – vann stort på bortais

Efter en tajt och mållös första period klev Luleå fram och visade var skåpet ska stå i den andra.

Gasen i botten och 0-0 blev 3-0 för norrbottningarna som var på besök i Schweiz för CHL-åttondelsfinal mot Bern. De tre målen på drygt fyra minuter blev avgörande.

Först sköt succéjunioren Nils Lundkvist in det första målet från sin backposition. Därefter var det den omdiskuterade forwarden Robin Kovács som satte 2-0 och 54 sekunder senare var det Isac Brännström som hittade nätet och 3-0 blev spiken i kistan redan efter halva spelade matchen.

🚨! After a scoreless first period, @LuleaHockey take the lead through young defenceman Nils Lundkvist! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/JpCP6BWel4

Det blev nämligen inga fler mål i match och Luleås explosiva fyra minuter var det som blev skillnaden lagen emellan.

Mellan stolparna i Luleåkassen stod David Rautio och gjorde inga misstag. Han räddade alla 18 skott som Bern skickade mot honom och kunde därmed hålla en väldigt viktig nolla för Luleå.

Luleå kan därmed ta med sig resultatet 3-0 hem till returmötet Norrbotten och har nu skaffat sig ett guldläge för att gå vidare till kvartsfinal.

Bern: –

Luleå: Nils Lundkvist, Robin Kovács, Isac Brännström.

🚨🚨! What a second period for @LuleaHockey! Robin Kovács gets the 2⃣nd, before Isac Brännström scored this to make it 3⃣-0⃣!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/qeZcJ8kLSs