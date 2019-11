Efter skadan – Crosby överväger operation

Sidney Crosby tvingades lämna Pittsburghs segermatch under natten till söndag, svensk tid, efter att ha skadat sig i ljumsken. Efter matchen var det oklart hur länge Pittsburghkaptenen skulle bli borta och 32-åringen fanns inte med när Penguins övertidsförlorade mot New York Rangers under natten till onsdag.

Nu avslöjar The Athletic att Crosby går i tankarna på att genomgå en operation för att få bukt på sina ljumskproblem.

KLUBBEN VILL SE OPERATION

Enligt sajten hade Crosby tankar på att göra det redan under klubbens träningsläger, men skador på Jevgenij Malkin och andra Penguinsforwards fick honom att avstå.

Om Crosby skulle genomgå operationen väntar en rehabiliteringsperiod på fyra till sex veckor, skriver The Athletic. En annan möjlighet är att injicera sprutor och rehabilitera istället, något som skulle kunna skjuta upp operationen till efter säsongen.

Enligt The Athletic skulle klubben föredra att Crosby genomgick operationen nu, så att han kan vara fräsch under den andra halvan av säsongen.