Gretzky erbjuds nytt tränarjobb: "En häftig ära"

I september 2009 valde Wayne Gretzky att lämna tränarjobbet i Phoenix efter att ha varit huvudtränare i fyra säsonger för laget han själv ägde.

Sedan dess har Gretzky hållit sig borta från tränarbänkarna – men det kan det bli ändring på nu.

"BLEV VÄLDIGT GLAD"

För The Athletic berättar "The Great One" att han erbjudits jobbet som huvudtränare för det kanadensiska landslaget som deltar i Spengler Cup i schweiziska Davos under mellandagarna.

– Det var kul när Sean (Burke, Kanadas general manager) ringde. Jag tackade honom och blev väldigt glad. Kanada är alltid speciellt. Spengler Cup är en av världens äldsta turneringar, så det är en häftig ära, säger Gretzky.



58-åringen har ännu inte bestämt sig om han ska tacka ja eller nej till erbjudandet.

– Jag sade till honom att jag behövde lite tid. Problemet för mig är att det är kring jul, så det är ett tufft beslut att ta. Vi pratar om det och det är en stor ära att han hört av sig till mig.



ANDRAPLATS IFJOL

Förra året coachades det kanadensisk laget av Kevin Dineen som idag är tränare för AHL-klubben San Diego Gulls. I laget, som förlorade finalen mot finska KalPa, fanns bland andra Rögle-backen Kodie Curran med.