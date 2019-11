Wayne Gretzky hade kunnat bli förbundskapten för Kanada i Spengler Cup. Men legendaren ska ha tackat nej, meddelar TSN:s Pierre LeBrun.

Det var i morse som det kom uppgifter om att Gretzky ska ha fått en förfrågan om att coacha det kanadensiska landslaget i Spengler Cup, som spelas i Schweiz under mellandagarna.

– Det var kul när Sean (Burke, Kanadas general manager) ringde. Jag tackade honom och blev väldigt glad. Kanada är alltid speciellt. Spengler Cup är en av världens äldsta turneringar, så det är en häftig ära, säger Gretzky till The Athletic.



Men så blev verkar det alltså inte bli nu. I en tweet berättar LeBrun att Gretzky ska ha informerat Burke i dag att han inte kan ta jobbet. Det ska enligt LeBrun inte ha varit ett lätt beslut för Gretzky.

