Kovaltjuk ute i kylan – framtiden osäker

Efter att ha inlett säsongen start med sex poäng på fyra matcher har det gått tyngre den senaste tiden för Los Angeles ryske veteranforward Ilja Kovaltjuk. De senaste 13 matcherna har 36-åringen bara stått för tre poäng.

Nu får formsvackan stora konsekvenser för den forne superstjärnan.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman har Los Angeles informerat Kovaltjuk att han kommer att vara utanför Kings laguppställning under den överskådliga framtiden. Enligt Friedman ska Kovaltjuk vara välkommen att träna med laget, men han kommer inte att få spela matcher.

Kovaltjuk var på väg bort från Los Angeles redan i våras då bland annat San Jose uppgavs vara intresserade av hans tjänster, men blev då kvar i Kings. Nu går 36-åringen återigen en osäker framtid till mötes.

Enligt ryske Sport-Express-journalisten Igor Eronko ska Kovaltjuk ha kopplats samman med en flytt till KHL-klubben Avangard Omsk.

Den ryske forwarden har hunnit med att spela 897 NHL-matcher under sin karriär. På dessa matcher har han stått för 859 poäng. Kovaltjuk har tidigare representerat Atlanta Thrashers och New Jersey Devils.

Heard the same 3 hours ago with a mention that Omsk Avangard could be interested in bringing Kovalchuk back in Russia. But couldn't believe it https://t.co/bxZ2kmFTwI