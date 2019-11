Legendaren återvänder – i ny roll

Roberto Luongo återvänder till Florida Panthers. Den förre stormålvakten blir rådgivare till klubbens general manager Dale Tallon meddelar Panthers.



Florida Panthers gick ut med nyheten under onsdagskvällen. Roberto Luongo som gjort flest matcher (572) av en målvakt i klubbens historia nu är klar för en återkomst till klubben.

– Jag hade äran att få jobba med Roberto under hans karriär som spelare här i Panthers och jag är stolt att få välkomna honom till vår organisations operatia avdelning, säger Tallon till Panthers hemsida.

Luongo lade efter förra säsongen plocken på hyllan efter en lång och framgångsrik karriär. Den i dag 40 år gamla kanadensaren har spelat 1044 matcher, vunnit 489 matcher och hållit 77 nollor under sin karriär. Luongo var finalist till Vezina Trophy tre gånger, en finalist för Hart Trophy och en gång finast för Bill Masterton Trophy.

Nu väntar nya utmaningar för målvaktslegendaren.

