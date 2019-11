Miljonregn över ungdomshockeyn – här är föreningarna som tjänar mest

Det är sjunde året i rad som Svenska Spel via sitt initiativ Gräsroten delar ut över 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige, där det är kunderna själva som fördelat pengarna genom att välja en till tre favoritföreningar.

– Vi på Svenska Spel ser alltid fram emot den här tiden på året, när vi genom Gräsroten delar ut över 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten, säger Patrik Hofbauer, VD på Svenska Spel i ett pressmeddelande.

– Att möjliggöra för fler barn och ungdomar att bli en del av den svenska idrottsfamiljen och komma i rörelse är otroligt viktigt. Gräsroten är ett av sätten vi väljer att dra vårt strå till den stacken.

AIK I TOPP

Liksom förra året är det AIK som är den hockeyförening som får mest pengar från Gräsroten, då de tilldelas hela 412 981 kronor. Stockholmsklubben följs av Leksand (353 197) och Södertälje (297 661).

– Bidraget från Gräsroten är ett behjärtansvärt extra tillskott till våran verksamhet som visar på att det finns många som uppskattar det vi gör för våra barn och ungdomar. Förra året kunde vi bland annat komplettera upp med matchtröjor till flicklagen. Med årets bidrag vill vi satsa på att utöka vårt förråd av låneutrustningar för vår yngsta deltagare, samt kunna erbjuda fler ledarutbildningar, säger Lasse Hymander, ungdomsansvarig i Södertälje.



Det är samma föreningar som tjänade mest även förra året.

– Att utöva ishockey handlar i första hand inte om att bli proffs eller förbundskapten, det handlar om att hitta glädjen och gemenskapen i att röra på sig, säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv.

– Varje år jublar därför hockeyföreningar i Sverige när pengarna från Svenska Spels Gräsroten delas ut, då de möjliggör för en fortsatt satsning på våra barn och ungdomar. För min egen del har jag valt att stötta Tyresö Hanviken Hockey i Gräsroten.

FÖRENINGARNA SOM FÅR MEST (TOPP 20)

1. AIK Ishockeyförening (412 981 kronor)

2. Leksands IF Ishockey (353 197)

3. Södertälje SK (297 661)

4. Västerås IK (211 106)

5. IF Björklöven (193 792)

6. Bofors IK Karlskoga (147 989)

7. Modo HK (128 877)

8. Tingsryds AIF (102 940)

9. HC Vita Hästen (101 534)

10. Kalmar HC (71 399)

11. Västerviks IK (70 348)

12. IK Oskarshamn (69 230)

13. Almtuna IS (59 431)

14. Hammarby IF Ishockeyförening (58 103)

15. Mörrums GOIS IK (57 451)

16. Kiruna AIF (53 624)

17. Bodens Hockey Förening (53 213)

18. Skövde IK (48 993)

19. Tranås AIF IF (48 277)

20. Kallinge-Ronneby IF (47 617)