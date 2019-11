Segersviten fortsätter för Modo: "Förtjänar alla elva"

Modo tog i kväll sin elfte raka seger i HockeyAllsvenskan. Detta efter att aha besegrat Västerås med 7-3 hemma i Fjällräven Center.

Modo fortsätter tåga på uppåt i allsvenskan. Efter kvällens triumf ligger laget på tredje plats med 41 inspelade poäng efter 18 matcher. Lagets 13:e seger för säsongen grundlades i mittperioden. Då gjorde Modo sex mål och vände det 0-1-underläge de hade med sig från den första akten.

– Vi känner vi hade en nivå till efter första perioden. Sen studsar puckarna rätt där för de första t. sedan får vi en bra energi av de första målen och vi kuggar i, säger Jonathan Johnson till C More.

Adam Tambellini och Patrik Karlkvist blev poängbäst i Modo med sitt mål och två assist, men fick god hjälp av bland annat Fredrik Olofsson som gjorde poäng för åttonde matchen i rad, den just nu längst pågående poängsviten enligt Hockeyallsenskan.se.



I och med segern kom Modo ett steg närmare rekordsviten de längsta segersviterna i HockeyAllsvenskan. Karlskoga och Leksand har rekordet på 14 matcher i rad. De slog rekorden säsongerna 2014-15 (Karlskoga) och 2007-08 (Leksand) enligt domarna.se.

– Jag tycker vi förtjänar alla elva. Vi jobbar hårt i varje match . Vi har folk som kliver fram när andra inte gör det. Vi är ett gött gäng, säger Johnson.

AIK - Timrå 1-5 (0-1, 0-1, 1-3)

AIK är fortsatt förankrat längst ner i HockeyAllsvenskan. Detta efter en ny förlust i kväll. Visserligen var det topplaget Timrå som stod för motståndet, men förlusten var ’Gnagets’ åttonde raka.

Timrå spräckte nollan efter 7.25 av den första perioden genom Sebastian Ohlsson som gjorde sitt sjunde mål för säsongen. 0-2 kom i slutet av andra genom Jeremy Boyce som nätade för första gången den här hösten. Gästernas tredje mål kom i upptakten av den tredje perioden och grusade AIK:s chanser att vinna även om hemmalaget fick till en reducering till 1-3 genom Henrik Rommel med 6.35 kvar att spela.



Innan matchen var slut fastställde dock Emil Berglund och Jonathan Dahlén slutresultatet.



Nyförvärvet Tobias Lindberg och lånet från Frölunda, Linus Nässén debuterade båda, men hamnade utanför målprotokollet.







Fortsatt tungt för AIK i allsvenskan. Foto: Bildbyrån

Mora - Vita Hästen 2-5 (1-0, 1-4, 0-1)

Dalaklubben Moras form fortsätter gå i moll just nu. Mot Hästen kom lagets femte raka förlust och laget är nu under det negativa kvalstrecket. I kvällens match gjorde laget en svag andra period där de släppte in fyra mål.

Två av dem gjorde István Bartalis, som därmed fortsätter ösa in in poäng. Forwarden har nu gjort poäng i sju raka matcher. Bartalis satte 1-1 och 1-2 för Hästen. Men trots en Mora-kvittering till 2-2 kunde Hästen dra ifrån igen.

I den tredje perioden säkrade gästerna segern via ytterligare ett mål. Hästen fortsätter att vis stabil form, de har nu tagit poäng i sju av sina elva senaste matcher. Kvällens trepoängare var dock deras första under den här perioden.

Södertälje - Kristianstad 3-2 ÖT (1-0, 1-0, 0-2, 1-0)

Södertälje var på väg mot en välbehövlig seger hemma mot nykomlingen Kristianstad. SSK ledde med 2-0 när bara 6.40 återstod av matchen. Då svarade gästerna. På bara 55 sekunder gjorde Kristianstad två mål. Först 2-1 genom Tony Pappila och sedan 2-2 genom Anton Heikkinen

Kristianstads sena utjämning tog matchen till sudden. Där avgjorde hemmalaget genom Nick Olesen efter bara 1.32 efter en individuell prestation.

Tingsryd - Björklöven 0-4 (0-0, 0-2, 0-2)

Topplaget Björklöven fortsätter att göra bra prestationer. I kväll besegrade laget Tingsryd på bortaplan och tog sin andra raka seger. Debuterande nyförvärvet Fredric Weigel nätade för gästerna. Han gjorde 0-2-målet mitt i den andra perioden.

Målvakten Mattias Pettersson höll nollan efter att ha räddat 27 skott under matchen.

Tingsryd får fortsätta leta trepoängare. De har inte tagit något på de senaste sju matcherna.

Pettersson höll nollan för "Löven". Foto: Bildbyrån



Västervik - Karlskoga 2-1 ÖT (0-0, 0-0, 1-1, 1-0)

Sudden krävdes i Västervik där Adam Plant till slut blev matchvinnare. De två poängen gör att Västervik tog sin tredje seger på sina senaste åtta matcher. De bröt också sin negativa trend på två raka förluster inför kvällens omgång.

Matchens två mål under ordinarie tid kom i inledningen av den andra perioden. Hemmalaget gjorde 1-0 genom Lukas Wernblom efter bara 15 sekunder. Två minuter senare kvitterade Carl Berglund för Karlskoga.

Även om det blev förlust för Karlskoga i kväll har laget sju raka matcher med poäng. De gör att de fortsätter leda HockeyAllsvenskan på målskillnad. De har ett mål bättre än Björklöven som har samma poäng (42).

Karlskrona - Almtuna 4-3 (1-0, 0-2, 3-1)

Karlskrona fortsätter att visa upp en stigande formkurva. I kväll kom en ny seger för blekingelaget som nu tagit 13 av 15 möjliga poäng på sina senaste fem matcherna.

Det blev visserligen jämnt mot Almtuna, men en stark tredje perioden ordnade segern. Karlskrona gjorde tre raka mål under tredje periodens första 14 minuter och vände då ett 1-2-underläge från den andra perioden. Fyra olika spelare nätade för Karlskrona, det avgörande målet satte Janne Kivilahti.