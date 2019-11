Svenskshow i Vancouver – Pettersson tvåmålsskytt

Det var de svenska spelarna som spelade huvudrollerna i nattens möte mellan Vancouver och Nashville. Totalt kom sju svenskar till spel i nattens match – varav sex av dessa skrev in sig i poängprotokollet.

TVÅ MÅL AV PETTERSSON

Den som stack ut allra mest var föga förvånande Vancouvers svenske stjärna Elias Pettersson som stod för två mål i matchen. Först gjorde han 2–1 till Vancouver i den tredje perioden efter att ha tagit ned pucken på bröstet, lagt pucken till rätta och prickskjutit in ledningsmålet via stolpen innan han prickade in vad som skulle visa sig bli det matchavgörande 4–2-målet med drygt åtta minuter kvar att spela av den tredje perioden.

Bland de övriga svenska målskyttarna fanns Nashville-duon Calle Järnkrok och Filip Forsberg. Viktor Arvidsson och Mattias Ekholm hade varsin assist i matchen, medan Alexander Edler även han lyckades skriva in sig i poängprotokollet genom en passningspoäng. Loui Eriksson var den enda svensken som inte noterades för någon poäng i matchen.

Vancouver Canucks – Nashville Predators 5–3 (0–0, 1–1, 4–2)

Vancouver: Elias Pettersson 2 (8), Tanner Pearson 2 (4), Adam Gaudette (2)

Nashville: Calle Järnkrok (6), Mikael Granlund (3), Filip Forsberg (9)