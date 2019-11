Tacklades i Stockholm – missar en månads spel

Det var i första perioden i det första mötet med Tampa Bay Lightning under NHL Global Series i Stockholm som Sobotka skadade sig. Buffalo-forwarden krockade med Nikita Kucherov fick hjälpa av isen och spelade sedan inte mer i den eller det efterföljande mötet.

Nu står det klart att Sobotka kommer saknas de närmaste fyra till sex veckorna med en underkroppsskada. Sobotka har den här säsongen gjort tre poäng på 16 matcher för Sabres som inte vunnit på sina fem senaste matcher.

I Sobotkas frånvaro har Sabres kallat upp Curtis Lazar från Rochester i AHL.

Vladimir Sobotka will be out 4-6 weeks for the Buffalo Sabres with a lower-body injury.